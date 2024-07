Getting your Trinity Audio player ready...

Iapichino a Parigi e Fabbri in Trentino: test vista Olimpiadi.

Larissa Iapichino a Parigi in Diamond League, Leo Fabbri in Trentino nel meeting di Pergine.

Nuovo test per i campioni toscani in vista delle Olimpiadi di Parigi, per l’atletica al via 1 agosto 2024.

Leo Fabbri, campione europeo 2024 di getto del peso, recordman italiano con 22.95, è impegnato insieme all’amico rivale Zane Weir, entrambi allenati da Paolo Dal Soglio, nella serata di sabato 6 luglio nel meeting di Pergine Valsugana. Meeting vinto da Fabbri nel 2023 alla vigilia dell’argento ai mondiali di Budapest. Evento organizzato da Polisportiva Oltrefersina e Non Solo Running.

L’azzurro di Bagno a Ripoli, Aeronautica, neo campione italiano a La Spezia, torna in pedana dopo gli otto successi consecutivi degli ultimi due mesi, sempre con lanci superiori ai ventidue metri. Dopo il Trentino, Fabbri sarà a Szekesfehervar il 9 luglio, Continental Tour Gold e a Londra il 20 luglio in Diamond League.

Larissa Iapichino, argento europeo 2024 nel salto in lungo, è impegnata domenica 7 luglio a Parigi in Wanda Diamond League con i compagni azzurri Filippo Tortu, oro europeo 2024 e campione olimpico staffetta 4×100. Lorenzo Simonelli, campione europeo 2024 nei 110 ostacoli. Zaynab Dosso, bronzo mondiale indoor 2024 nel 60 metri e bronzo europeo 2024 nei 100 metri.

È una gara mondiale per Larissa Iapichino. Si sfidano la campionessa olimpica ed europea Malaika Mihambo (Germania), leader stagionale con il 7.22 di Roma, e la campionessa del mondo Ivana Spanovic (Serbia) che lancia da Parigi la propria stagione a cinque cerchi. Larissa Iapichino vuole confermarsi tra le big mondiali, come ribadito dal 6.94 che le è valso l’argento d’Europa all’ultimo salto. Nella partita, tra le altre, anche la nigeriana bronzo olimpico di Tokyo e tre volte sul podio mondiale tra indoor e outdoor Ese Brume, la statunitense quarta ai Trials Quanesha Burks, la spagnola bronzo mondiale al coperto Fatima Diame, la francese quinta a Roma Hilary Kpatcha.