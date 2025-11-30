Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Il basket toscano in passerella per la festa regionale della Fip.

È successo ieri mattina (29 novembre) a Pontedera dove si sono celebrate le eccellenze giovanili che si sono distinte nelle rispettive competizioni regionali.

L’appuntamento rappresenta ormai un evento fisso nel calendario di eventi della Fip Toscana e costituisce l’occasione per rendere omaggio a tutte le squadre, maschili e femminili, che si sono aggiudicate i rispettivi campionati e coppe regionali (Coppa Toscana, Coppa Primavera, ed il circuito 3×3) nell’annata sportiva 2024/2025, oltre che ad allenatori, dirigenti ed arbitri che si sono resi protagonisti nel corso dell’ultima stagione sportiva. A ricevere i riconoscimenti, dalle mani del presidente della Fip, Gianni Petrucci e del presidente del comitato regionale della Fip, Massimo Faroni, sono state complessivamente 41 società (28 maschili e 13 femminili), che hanno ritirato i trofei conquistati sul parquet. Anche quest’anno, come da tradizione, è stato reso omaggio a tecnici, dirigenti, ed arbitri che si sono distinti nel corso dell’ultimo anno sportivo, attraverso l’assegnazione dei premi intitolati alla memoria di Piero Massai, Piero Focardi, Otello Formigli.

A ricevere tali riconoscimenti sono stati Giacomo Natucci (arbitro) che ha ricevuto il premio Piero Massai, Aldo Savi (dirigente) a cui è andato il premio Piero Focardi e Stefano Tommei (allenatore), che ha ricevuto il premio Otello Formigli.

Assegnate anche una serie di targhe d’onore, destinate a premiare chi ha dedicato una vita alla pallacanestro. In particolare è stato assegnato un riconoscimento a Giampiero Cardelli ed una targa in memoria di Andrea Pierini ex arbitro di Pontedera.

Infine, quest’anno il comitato regionale ha deciso di riconoscere l’attività ultraquarantennale di cinque realtà storiche del territorio: Argentario Basket (50 anni), Basket 2000 Arcidosso (50 anni), Virtus Siena (75 anni), Follonica Basket (40 anni) e Us Pino Basket Firenze (70 anni). Tra le società premiate anche la Dany Basket Quarrata per la promozione in serie B nazionale.

Tra i presenti alla cerimonia, oltre al presidente Federale, Gianni Petrucci, anche Francesco Maiorana, presidente della Lega Nazionale Pallacanestro, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Mattia Belli, assessore allo sport del Comune di Pontedera, Simone Cardullo, presidente del Coni Toscana, Antonio Galli, presidente della Fip Emilia Romagna, ed Antonio Caliendo, presidente della Fip Campania.

“Il basket rappresenta una tradizione profondamente radicata in Toscana, dove l’entusiasmo e la dedizione per questo sport non sono mai venuti meno – ha dichiarato Gianni Petrucci, presidente della Fip. – I traguardi raggiunti negli ultimi anni ne sono la prova concreta. Dobbiamo puntare al miglioramento continuo. Guardando avanti, sono fiducioso che la pallacanestro toscana vivrà una stagione di grande prosperità, perché il percorso intrapreso è quello corretto e porterà frutti importanti”.

“Questo appuntamento celebra l’impegno e la determinazione di società, giovani atleti e famiglie nel mondo della pallacanestro, che rappresentano il cuore pulsante del nostro movimento – ha aggiunto Massimo Faraoni, presidente della Fip Toscana. – la nostra regione ha compiuto progressi significativi, con un incremento sia dell’attività femminile che maschile. Per mantenere questo sviluppo positivo è fondamentale rimanere vicini alle società sportive, collaborando insieme a loro per avvicinare sempre più giovani alla pallacanestro e sostenerne la maturazione sia atletica sia personale”.