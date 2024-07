Getting your Trinity Audio player ready...

Olimpiadi Parigi 2024, Giani: “Forza ragazze e ragazzi, la Toscana è con voi”

Ci siamo. E’ il gran giorno della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 venerdì 26 luglio. La squadra azzurra sfila con i portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi.

Tamberi ha raggiunto Parigi in volo col presidente Mattarella.

Il presidente della Repubblica ha fatto visita al villaggio olimpico accolto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, dal segretario generale e capo mossione, Carlo Mornati, e dall’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Emanuela D’Alessandro: “Azzurri, avete l’affetto di tutto il Paese”.

Una spedizione record di 403 azzurri con 39 campioni a Parigi dalla Toscana. La terza spedizione più numerosa dopo Lombardia e Lazio.

L’Italia tutta fa il tifo per i suoi azzurri. E dalla Toscana arriva un abbraccio speciale per i suoi suoi campioni. Che sono grandi campioni.

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana: “Alle ragazze e ai ragazzi che rappresenteranno la Toscana, portando in alto il nome e il valore del nostro sport, giunga il saluto e l’incoraggiamento mio personale e della Regione. Forza, la Toscana è con voi”.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “L’Italia più bella! In bocca al lupo a tutti gli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi! Un abbraccio speciale alle toscane e ai toscani presenti a Parigi! Fateci sognare!”.

Giani: “Ancora una volta la Toscana è ben rappresentata e questo è motivo di orgoglio e soddisfazione. Come toscani, in quanto facenti parte a tutti gli effetti del movimento sportivo regionale, desidero considerare non solo gli atleti nati nella nostra terra, ma anche coloro che appartengono a società toscane o che hanno scelto di allenarsi nelle nostre strutture e con i nostri tecnici. La Toscana, alla luce delle convocazioni, si conferma una terra di eccellenza non solo per lo sport di base ma anche per quello di vertice. La squadra delle atlete e degli atleti toscani che prenderà parte ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici di Parigi è assai qualificata e sarà certamente in grado di regalare grandi soddisfazioni all’Italia. Alle ragazze e ai ragazzi che rappresenteranno la Toscana, portando in alto il nome e il valore del nostro sport, giunga il saluto e l’incoraggiamento mio personale e della Regione. Forza, la Toscana è con voi!”.