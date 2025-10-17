Serie B, ottava giornata: Carrarese in trasferta, Empoli riparte con Dionisi

Getting your Trinity Audio player ready...

Toscane in campo per l’ottava giornata di Serie B, con match che potrebbero pesare sulla classifica e sul morale.

Sabato 18 ottobre la Carrarese farà visita al Pescara all’Adriatico alle 15.00. I gialloblù occupano l’ottava posizione e arrivano in fiducia dopo tre risultati utili consecutivi, tra cui il netto 3-0 rifilato alla Juve Stabia. Il Pescara, invece, naviga in zona playout e arriva da una pesante sconfitta per 4-1 contro la Sampdoria. Per la squadra di Calabro l’obiettivo è dare continuità al momento positivo, mentre i padroni di casa cercano punti per risalire la classifica.

Domenica 19 ottobre l’Empoli ospiterà il Venezia al Castellani alle 16.15 in una sfida che vale il riscatto. Dopo un avvio deludente e l’esonero di Pagliuca, la società ha richiamato Alessio Dionisi in panchina. Gli azzurri, dodicesimi, cercano una scossa immediata, mentre il Venezia, quarto, conferma la propria candidatura alla promozione. Dionisi dovrà dare subito il segnale del cambio di rotta.

La Carrarese punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, l’Empoli vuole invertire la rotta sotto Dionisi, il Pescara cerca punti salvezza e il Venezia vuole continuare la corsa nelle posizioni di vertice.