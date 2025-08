Serie D, decisi i gironi. Pistoiese e Tuttocuoio da sole con lombarde ed emiliane

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Sono stati svelati in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti i nove gironi del campionato 2025/2026, al via il prossimo 7 settembre.

162 squadre ai nastri di partenza (stesso numero della stagione 2016/2017) in rappresentanza di 19 Regioni d’Italia su 20, con la sola eccezione della Valle d’Aosta, e ben 77 province oltre allo Stato di San Marino. Lombardia la più presente con 26 club divisi tra i gironi A, B e D, seguita sul podio da Toscana e Veneto con 16. Il Girone F è, invece, il raggruppamento con più Regioni coinvolte, ben cinque: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche e Molise.

Confermato il format che prevede nove promozioni dirette in Serie C per le vincenti dei gironi e quattro retrocessioni in Eccellenza per singolo raggruppamento (le ultime due classificate più le perdenti dei play-out). Per la seconda stagione consecutiva saranno tre gli under obbligatori previsti da regolamento (un 2005, un 2006 e un 2007).

I gironi

Le toscane sono divise in due gironi. L’ambiziosa Pistoiese e il Tuttocuoio sono nel girone D assieme ad emiliane e lombarde e le altre 14 nel girone E assieme a 4 umbre.

Girone D (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana): Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Piacenza, Progresso, Sasso Marconi, Tropical Coriano, Crema, Desenzano, Palazzolo, Pro Sesto, Rovato Vertovese, San Giuliano City, Sant’Angelo, Trevigliese, Pistoiese, Tuttocuoio.

Girone E (Umbria, Toscana): Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina, Aquila Montevarchi, Camaiore, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Poggibonsi, Prato, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Seravezza, Siena, Tau Altopascio, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro.

La Coppa Italia di serie D

In attesa del campionato, sarà la Coppa Italia a inaugurare la nuova stagione della D: la 25esima edizione partirà il 24 agosto con i preliminari, seguiti il 31 dal primo Turno. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.

Al preliminare parteciperanno 68 società: 33 neopromosse, 6 retrocesse dalla Lega Pro; 18 vincenti i playut 2023/2024 e salve con un distacco superiore agli otto punti; 8 società classificate al termine della scorsa stagione al 12esimo posto nei gironi D, E, F, G, H, I e al 14esimo nei gironi A, B e C, 3 formazioni ripescate, e i club con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2024/2025 (Anzio, Enna, Imperia, Vigasio, Bassano, Recanatese, Flaminia Civitacastellana, San Marino). Al primo turno entreranno in gioco le 94 società aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni di Coppa fino alle semifinali. A partire dai trentaduesimi il percorso di Coppa si svilupperà sulla base del tabellone. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Nel turno preliminare il 24 agosto Inter Sm Sammaurese-Vivialtoteveresansepolcro, Follonica Gavorrano-Camaiore e Terranuova Traiana-Scandicci. Nel primo turno del 31 di agosto il Foligno affronta chi vince fra Sammaurese e Sansepolcro, il Grosseto chi vice Terranuova Traiana – Scandicci e l’Ostia Mare chi vince fra Follonica Gavorrano – Camaiore. Gli accoppiamenti: Siena – Poggibonsi, Ghiviborgo – Tau Calcio, Pistoiese-Tuttocuoio, Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle e Seravezza-Prato

Gli juniores

Due i gironi di juniores nazionali. Ecco i raggruppamenti.

Girone E: Camaiore, Ghiviborgo, Pistoiese, Prato, Seravezza, Tau Altopascio, Cittadella Vis Modena, Correggese, Imolese, Lentigione, Progresso, Inter Sm Sammaurese, San Marino, Sasso Marconi, Tropical Coriano.

Girone F: Aquila Montevarchi, Follonica Gavorrano, Grosseto, Poggibonsi, Città di Pontedera, Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle, Scandicci, Siena, Terranuova Traiana, Vivialtoteveresansepolcro, Cannara, Foligno, Orvietana, Sporting Trestina.