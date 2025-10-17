Serie A verso la settima giornata: Pisa e Fiorentina a caccia di riscatto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La settima giornata di Serie A mette sotto i riflettori le due toscane, entrambe in cerca di riscatto dopo un avvio di stagione complicato. Tra sabato e domenica, Pisa e Fiorentina proveranno a cambiare passo, alla ricerca di punti, fiducia e identità.

Pisa–Verona

Sabato 18 ottobre, alle 15, l’Arena Garibaldi ospita una sfida che vale più dei tre punti. Il Pisa, ancora ultimo e senza vittorie, non può più permettersi passi falsi. Il pesante 4-0 incassato a Bologna ha lasciato il segno, e la squadra di Gilardino è chiamata a dare un segnale forte, soprattutto sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Dall’altra parte, il Verona vive un momento altrettanto difficile. Gli scaligeri, diciottesimi e reduci da due sconfitte di fila, faticano a trovare continuità e incisività in attacco. Entrambe le squadre condividono un dato preoccupante: zero vittorie in sei giornate.

All’Arena sarà dunque una gara da dentro o fuori, dove anche un episodio può cambiare la stagione.

Milan–Fiorentina

Domenica 19 ottobre, alle 20,45, la Fiorentina sale a Milano per affrontare il Milan in una partita che può già segnare una svolta. I viola arrivano da tre pareggi e tre sconfitte e rischiano di ritrovarsi in fondo alla classifica. Il problema non è solo nei risultati, ma anche nel gioco: attacco sterile, difesa fragile e una squadra che sembra aver perso certezze.

Il Milan, invece, secondo e in piena corsa scudetto, non può permettersi distrazioni. Per i rossoneri è un test di maturità, per i gigliati una prova di sopravvivenza.

La squadra di Pioli dovrà fare a meno di Kean e Dodò, ancora ai box, mentre in avanti le alternative restano limitate. San Siro potrebbe diventare teatro di una rinascita… o di una caduta definitiva.