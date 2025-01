Empoli ancora ‘Città che legge’. Torna da 9 a 11 maggio il ‘Leggenda Festival’

EMPOLI – Le tante iniziative legate al mondo della lettura hanno permesso ad Empoli la conferma del titolo di Città che legge. Dal 9 all’11 maggio torna il Leggenda Festival.

Il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) ha diramato l’elenco dei Comuni per il triennio 2024, 2025 e 2026, in base ai requisiti raccolti da un avviso pubblico lanciato a novembre scorso. Tra questi c’è anche Empoli.

La notizia di per sé certifica il grande valore che la lettura ha all’interno della vita culturale del territorio. Inoltre permette anche la partecipazione al bando di finanziamento Città che legge per progetti dedicati proprio alla promozione della lettura.

E parlando di iniziative culturali, da mesi è in moto la macchina organizzativa che porterà alla nuova edizione, l’ottava, di Leggenda. Festival della lettura e dell’ascolto.

Con l’arrivo del nuovo anno vengono adesso rese note le date dell’iniziativa che animerà la primavera culturale di Empoli: da venerdì 9 a domenica 11 maggio.

Per questa edizione, l’amministrazione comunale ha affidato il ruolo di direttrice artistica di Leggenda a Silvia D’Achille, per 20 anni punto di riferimento per la produzione prescolare e prime letture in Giunti, oggi editor freelance e autrice di libri per bambini. È in parte merito suo se Peppa Pig e Bing hanno fatto breccia nel cuore delle bambine e dei bambini d’Italia, poiché D’Achille ha seguito l’approdo in Italia di questi beniamini delle bambine e dei bambini.

“La costruzione di percorsi educativi e culturali sulla lettura e a partire dal libro è un segno distintivo della città di Empoli – commenta l’assessore alla cultura, Matteo Bensi, in riferimento al titolo di Città che legge – Il Festival Leggenda, alla sua ottava edizione è il migliore esempio di questo bellissimo investimento sul futuro. Quest’anno il Festival si terrà tra il 9 e l’11 maggio, e vedrà il coinvolgimento di tutta la città, delle famiglie, delle scuole e del territorio. Tra gli ospiti anche l’amatissimo Geronimo Stilton, che nel 2025 compie 25 anni, e un personaggio di grandissima caratura, Luca Trapanese. La sua storia è nota: nel 2018 ha adottato, come padre single, una bambina down, ed è fondatore della onlus A Ruota Libera con Eduardo Savarese, occupandosi di progetti legati alla disabilità. Si occupa anche di ragazzi disabili senza genitori con la comunità Il borgo Sociale e della casa-famiglia ‘La Casa di Matteo’ per bambini con gravi malformazioni”.