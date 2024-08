Bologna-Empoli, D’Aversa: “Squadra di Italiano forte. Noi pronti”

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Bologna-Empoli, D’Aversa: “Squadra di Italiano forte. Noi preparati”.

Bologna- Empoli al Dall’Ara sabato 31 agosto alle ore 18.30.

Partita valida per la terza giornata di serie A diretta da Livio Marinelli di Tivoli. Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Marcello Rossi di Biella gli assistenti. Giuseppe Collu di Cagliari il IV uomo, Daniele Paterna di Teramo il Var e Daniele Doveri di Roma 1 l’Avar.

Roberto D’Aversa in tribuna a scontare quattro giornate di squalifica. In panchina azzurra c’è Salvatore Sullo. E in panchina del Bologna c’è Vincenzo Italiano, arrivato dalla Fiorentina.

Empoli nel gruppone al vertice in classifica con quattro punti nelle prime due giornate, reduce dalla vittoria 1-2 all’Olimpico con la Roma di De Rossi.

Nonché reduce da un mercato molto attivo. Che ha visto nelle ultime ore anche l’arrivo di Mattia De Sciglio dalla Juventus.

Bologna con un punto in classifica in cerca della prima vittoria in campionato dopo il ko di Napoli.

Vincenzo Italiano: “Abbiamo analizzato quello che non è andato nella trasferta di Napoli, e devo dire che domenica abbiamo sbagliato molto, anche se non è tutto da buttare. Chiaro che rispetto alla gara contro l’Udinese abbiamo commesso troppi errori sotto l’aspetto tecnico, concedendo molti break agli avversari. Dobbiamo fare di più, anche perché affronteremo l’Empoli formazione motivata e in buonissima forma. Abbiamo lavorato duramente tutta la settimana per prepararci al meglio e portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico”.

Roberto D’Aversa: “L’obiettivo che ci siamo prefissati dal primo giorno è quello di lavorare bene e forte, e di fare il meglio poi cosa sarà il meglio non lo so, lo scopriremo solo a fine campionato. In queste due gare la squadra ha fatto ottime cose, alcune sono da migliorare ma non mi preoccupa, mi dà materiale per lavorare durante la settimana. Quello che mi preme è che siccome si è vinto contro la Roma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia perché fino ad ora i ragazzi hanno giocato da squadra andando alla ricerca della prestazione. Il Bologna ha un punto ma giocherà la Champions e questo dimostra il valore dell’avversario che affronteremo domani. Dobbiamo essere pronti a rispettare l’avversario, qualunque esso sia. Ci deve rimanere la voglia di entrare in campo propositivi, l’intensità a maggior ragione, soprattutto perché loro sono forti fisicamente. Alcune cose vanno migliorate per portare a casa un risultato dalla trasferta di Bologna”.

“Sicuramente faranno di tutto per vincere, il loro allenatore Italiano gioca in maniera molto aggressiva in fase difensiva, andando uomo su uomo, diversamente da quanto faceva la Roma. Siamo preparati su come si presenteranno, la parte tattica ci può dare una mano ma quello che conta è l’interpretazione e il modo in cui scendiamo in campo”.