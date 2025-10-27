16.2 C
Firenze
lunedì 27 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Serie B, martedì di fuoco: l’Empoli vuole rialzarsi, la Carrarese sfida il Cesena

Le squadre toscane si giocano il riscatto: gli azzurri tentano il colpo interno, gli apuani affronteranno una trasferta insidiosa in Romagna

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Modena Empoli
Foto di: FB / Empoli Fc
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Dopo la sconfitta contro la capolista Modena, l’Empoli torna al Castellani con l’obiettivo di rialzarsi e ritrovare fiducia. Gli azzurri di Dionisi, quattordicesimi con 10 punti, hanno mostrato buone trame di gioco, ma faticano a trasformare le occasioni in gol.

La partita contro la Sampdoria diventa un vero crocevia per le ambizioni stagionali. I blucerchiati, in piena crisi e diciannovesimi in classifica con 6 punti, arrivano in Toscana senza il tecnico Gregucci, squalificato. Il vice Foti dovrà gestire una situazione delicata. Nonostante la qualità di giocatori come Barák e Depaoli, la squadra fatica a trovare continuità.

La Carrarese arriva a Cesena con entusiasmo dopo il pirotecnico 3-2 contro il Venezia. La vittoria ha confermato la capacità dei marmiferi di colpire con rapidità e intensità. Sesti in classifica con 14 punti, i ragazzi di Calabro affrontano una delle trasferte più insidiose del campionato.

Il Cesena, terzo con 17 punti, viene da un pareggio a Bolzano e punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione. La squadra di Mignani ha uno dei migliori attacchi della Serie B, ma non ha ancora vinto in casa: due pareggi e una sconfitta al Manuzzi.

Entrambe le partite si giocheranno martedì alle 20,30, promettendo sfide combattute e decisive per la classifica.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.2 ° C
16.8 °
15.4 °
72 %
2.1kmh
75 %
Lun
16 °
Mar
20 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2071)ultimora (1475)vid (287)sport (71)tec (70)Lav (56)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati