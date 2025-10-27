Serie B, martedì di fuoco: l’Empoli vuole rialzarsi, la Carrarese sfida il Cesena

Getting your Trinity Audio player ready...

EMPOLI – Dopo la sconfitta contro la capolista Modena, l’Empoli torna al Castellani con l’obiettivo di rialzarsi e ritrovare fiducia. Gli azzurri di Dionisi, quattordicesimi con 10 punti, hanno mostrato buone trame di gioco, ma faticano a trasformare le occasioni in gol.

La partita contro la Sampdoria diventa un vero crocevia per le ambizioni stagionali. I blucerchiati, in piena crisi e diciannovesimi in classifica con 6 punti, arrivano in Toscana senza il tecnico Gregucci, squalificato. Il vice Foti dovrà gestire una situazione delicata. Nonostante la qualità di giocatori come Barák e Depaoli, la squadra fatica a trovare continuità.

La Carrarese arriva a Cesena con entusiasmo dopo il pirotecnico 3-2 contro il Venezia. La vittoria ha confermato la capacità dei marmiferi di colpire con rapidità e intensità. Sesti in classifica con 14 punti, i ragazzi di Calabro affrontano una delle trasferte più insidiose del campionato.

Il Cesena, terzo con 17 punti, viene da un pareggio a Bolzano e punta a sfruttare il fattore campo per consolidare la propria posizione. La squadra di Mignani ha uno dei migliori attacchi della Serie B, ma non ha ancora vinto in casa: due pareggi e una sconfitta al Manuzzi.

Entrambe le partite si giocheranno martedì alle 20,30, promettendo sfide combattute e decisive per la classifica.