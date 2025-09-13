25.7 C
Empoli e Spezia a caccia della svolta

Al Castellani toscani e liguri cercano riscatto dopo avvii complicati: sfida decisiva per rilanciare la stagione di serie B

Sport
DAVIDE CARUSO
Pagliuca
Foto di: Facebook / Empoli Fc
EMPOLI – Domenica 14 settembre alle 19:30 il Carlo Castellani – Computer Gross Arena ospita Empoli–Spezia, terza giornata di Serie B. Una gara che vale più dei tre punti: entrambe le squadre inseguono il riscatto, con ambizioni da playoff e tanti volti nuovi da lanciare.

Dopo il buon debutto, è arrivata la pesante sconfitta contro la Reggiana (1-3). Il gruppo di Pagliuca deve rialzarsi subito.

In difesa la situazione è complicata: Obaretin e Guarino squalificati, mentre Yepes e Shpendi restano in dubbio. Qualche buona notizia però c’è: rientrano Degli Innocenti e Pellegri.

Lato Spezia il dato parla chiaro: due gare e zero reti segnate. Serve una scossa alla squadra di D’Angelo.

A centrocampo mancheranno Vignali e Bandinelli, ma il tecnico Luca D’Angelo recupererà pedine importanti: Vlahović, Cassata e Comotto, con quest’ultimo pronto a partire dall’inizio.

Probabili formazioni

Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Tosto, Lovato, Curto; Elia, Ignacchiti, Yepes, Carboni; Ilie, Ceesay; Popov.

Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Candela, Nagy, Esposito, Kouda, Mateju; Artistico, Vlahovic.

© Riproduzione riservata

