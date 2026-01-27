9.8 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Empoli, il calcio abbatte le barriere: nasce l’Academy Special per i più giovani

Il club azzurro inaugura un progetto inclusivo a Monteboro. Allenamenti ogni lunedì dedicati a bambini e ragazzi con disabilità

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Empoli Spezia
Foto di: IG / Empoli
1 ' di lettura

EMPOLI – L’Empoli Fc fa un altro passo importante nel campo del sociale. Nasce ufficialmente Empoli Academy Special. Si tratta di un nuovo progetto calcistico dedicato interamente a bambine, bambini e ragazzi con disabilità. L’iniziativa non è improvvisata. Nasce dall’esperienza positiva dei camp estivi, ma ora l’obiettivo è più ambizioso: garantire un percorso stabile e continuativo durante l’anno.

Il club ha deciso di ascoltare le richieste delle famiglie. C’era bisogno di un luogo sicuro dove il calcio fosse sinonimo di incontro e non di competizione esasperata. Per questo, le porte si apriranno direttamente a casa degli azzurri: le attività si svolgeranno al Monteboro Training Center. Una scelta simbolica che mette al centro l’accessibilità delle strutture ufficiali.

Dietro l’organizzazione c’è la Onlus Empoli For Charity. Il programma prevede un mix di allenamenti tecnici, giochi e momenti di pura socializzazione.

C’è un retroscena umano molto forte dietro questa novità. A svelarlo è Rebecca Corsi, Amministratore Delegato del club. L’idea è maturata leggendo una letterina scritta da un bambino alla fine di un’estate. Poche righe semplici che hanno acceso una ‘scintilla’. “Vogliamo che lo Special Camp non sia solo un ricordo estivo”, spiega la Corsi. L’intento è offrire uno spazio di crescita e serenità, dove lo sport diventa strumento educativo per eccellenza.

Passiamo ai dettagli pratici. Per la stagione in corso, il calendario è già fissato. Si parte lunedì 23 febbraio. Gli incontri avranno cadenza settimanale, ogni lunedì dalle 15 alle 17, e proseguiranno fino al 25 maggio. In campo ci saranno istruttori qualificati per garantire supporto e competenza.

Per chi vuole conoscere da vicino la realtà, è previsto un Open Day lunedì 16 febbraio (dalle 15 alle 16), sempre a Monteboro. Unico requisito per la prova: presentare il certificato medico di sana e robusta costituzione.

Le iscrizioni sono aperte. È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del club, nella sezione dedicata, dove sono disponibili tutti i moduli necessari. Con questa accademia, l’Empoli conferma che il calcio può essere davvero un’opportunità per tutti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.8 ° C
10.8 °
8.7 °
67 %
3.6kmh
40 %
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
9 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1485)ultimora (1317)sport (61)Eurofocus (60)demografica (47)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati