Empoli, il calcio abbatte le barriere: nasce l’Academy Special per i più giovani

EMPOLI – L’Empoli Fc fa un altro passo importante nel campo del sociale. Nasce ufficialmente Empoli Academy Special. Si tratta di un nuovo progetto calcistico dedicato interamente a bambine, bambini e ragazzi con disabilità. L’iniziativa non è improvvisata. Nasce dall’esperienza positiva dei camp estivi, ma ora l’obiettivo è più ambizioso: garantire un percorso stabile e continuativo durante l’anno.

Il club ha deciso di ascoltare le richieste delle famiglie. C’era bisogno di un luogo sicuro dove il calcio fosse sinonimo di incontro e non di competizione esasperata. Per questo, le porte si apriranno direttamente a casa degli azzurri: le attività si svolgeranno al Monteboro Training Center. Una scelta simbolica che mette al centro l’accessibilità delle strutture ufficiali.

Dietro l’organizzazione c’è la Onlus Empoli For Charity. Il programma prevede un mix di allenamenti tecnici, giochi e momenti di pura socializzazione.

C’è un retroscena umano molto forte dietro questa novità. A svelarlo è Rebecca Corsi, Amministratore Delegato del club. L’idea è maturata leggendo una letterina scritta da un bambino alla fine di un’estate. Poche righe semplici che hanno acceso una ‘scintilla’. “Vogliamo che lo Special Camp non sia solo un ricordo estivo”, spiega la Corsi. L’intento è offrire uno spazio di crescita e serenità, dove lo sport diventa strumento educativo per eccellenza.

Passiamo ai dettagli pratici. Per la stagione in corso, il calendario è già fissato. Si parte lunedì 23 febbraio. Gli incontri avranno cadenza settimanale, ogni lunedì dalle 15 alle 17, e proseguiranno fino al 25 maggio. In campo ci saranno istruttori qualificati per garantire supporto e competenza.

Per chi vuole conoscere da vicino la realtà, è previsto un Open Day lunedì 16 febbraio (dalle 15 alle 16), sempre a Monteboro. Unico requisito per la prova: presentare il certificato medico di sana e robusta costituzione.

Le iscrizioni sono aperte. È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del club, nella sezione dedicata, dove sono disponibili tutti i moduli necessari. Con questa accademia, l’Empoli conferma che il calcio può essere davvero un’opportunità per tutti.