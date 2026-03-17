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Saporiti risponde ad Artistico: parità tra Spezia ed Empoli al Picco

I ragazzi di Caserta non mollano mai: sotto di una rete, si riversano in avanti e agguantano un punto d'oro proprio all'ultimo respiro

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Spezia Empoli
Foto di: IG / Spezia
2 ' di lettura

SPEZIA – Un match bloccato, risolto solo nella ripresa e deciso definitivamente oltre il novantesimo. La sfida di campionato tra Spezia ed Empoli si chiude con un pareggio per 1-1, specchio fedele di una gara caratterizzata da un fortissimo equilibrio tattico, difese solide e molta difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotta.

I primi 45 minuti sono segnati da una lunga fase di studio, spezzata frequentemente da falli tattici a centrocampo che costano l’ammonizione a Bandinelli (Spezia) e Nasti (Empoli). I padroni di casa cercano di imporre il proprio ritmo affidandosi a una manovra avvolgente. I liguri si rendono pericolosi con tiri da fuori area di Adamo (8′) e Bandinelli (19′), mentre al 15′ è Gabriele Artistico a impegnare l’estremo difensore toscano con una conclusione centrale.

L’Empoli, dal canto suo, opta per una gara di contenimento e ripartenza. La strategia ospite prevede verticalizzazioni immediate per innescare Nasti, ma i lanci della retroguardia si scontrano sistematicamente con la linea difensiva alta dello Spezia, che fa scattare perfettamente la trappola del fuorigioco a più riprese (10′ e 16′).

Al rientro dagli spogliatoi, l’Empoli mostra un atteggiamento più aggressivo. Al 47′, Stiven Shpendi ha sul piede la palla del vantaggio, ma il suo tiro centrale viene neutralizzato dal portiere di casa. Lo Spezia riprende in mano le operazioni alzando la pressione offensiva e sfruttando costantemente le corsie esterne con i cross di Romano e Giuseppe Aurelio. È proprio quest’ultimo, al 69′, a inventare l’assist decisivo per Artistico: l’attaccante svetta da distanza ravvicinata e di testa spedisce la palla nell’angolino basso di destra, portando in vantaggio i suoi.

Sotto di una rete, l’Empoli dimostra grande carattere e non si disunisce. I toscani si affidano ai lanci in profondità di Moruzzi e Yepes e aumentano il peso offensivo in area avversaria grazie ai cambi. L’ingresso di Duccio Degli Innocenti e Bohdan Popov si fa sentire subito: entrambi sfiorano la rete di testa (rispettivamente al 66′ e al 73′), ma la difesa ligure regge l’urto.

L’epilogo del match si consuma però in pieno recupero, cambiando le sorti dell’incontro. Al 93′, in seguito a una revisione del VAR, il direttore di gara assegna un calcio di rigore all’Empoli. Sul dischetto si presenta Edoardo Saporiti, che al 96′ trasforma il penalty con freddezza glaciale, indirizzando la sfera nell’angolino in basso a sinistra e fissando il punteggio sul definitivo 1-1.

Il tabellino

SPEZIA (3-5-1-1): Radunovic; Bonfanti, Hristov (78′ Vignali), Ruggero; Aurelio, Bandinelli (89′ Bellemo), Nagy (63′ Comotto), Romano, Adamo; Valoti (78′ Sernicola); Artistico. All. Donadoni.
EMPOLI (4-4-2): Fulignati; Candela, Guarino, Lovato, Moruzzi; Degli Innocenti (80′ Fila), Magnino, Yepes (56′ Haas), Elia (46′ Ceesay); Nasti (55′ Popov), Shpendi (80′ Saporiti). All. Caserta.
RETI: 69′ Artistico (S). 90’+5′ Saporiti (E).
NOTE: Ammoniti: Bandinelli (S), Nasti (E), Lovato (E), Candela (E), Haas (E), Degli Innocenti (E).

© Riproduzione riservata

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