Il futuro della sanità toscana: le istanze dell’Ordine dei medici per il supporto alle dottoresse

FIRENZE – Il panorama della medicina di base in Toscana è caratterizzato da una netta prevalenza femminile, una trasformazione demografica che impone una profonda riflessione sulle attuali condizioni di lavoro nel settore sanitario. A sollevare la questione è l’Ordine dei medici chirurghi e pdontoiatri di Firenze, attraverso l’analisi di Elisabetta Alti, vicepresidente dell’ente e direttrice del Dipartimento di medicina generale dell’Asl Toscana Centro.

Attualmente, circa il 60% dei medici di famiglia operanti sul territorio regionale è costituito da donne. Si tratta frequentemente di professioniste in giovane età, per le quali lo sviluppo della carriera clinica si interseca fisiologicamente con la maternità. Di fronte a questo scenario, i vertici dell’Ordine fiorentino sottolineano l’urgenza di attuare interventi strutturali per colmare un divario di genere ancora persistente. La priorità indicata è l’implementazione di misure che garantiscano alle dottoresse la possibilità di esercitare la propria funzione senza dover sacrificare la sfera familiare, superando così un ostacolo sistemico alla piena parità.

L’impatto di questa forte presenza femminile si riflette direttamente sulle dinamiche di assistenza. La medicina territoriale richiede infatti un’analisi che vada oltre il mero trattamento della patologia, per abbracciare l’intero vissuto del paziente, includendo il suo contesto economico, sociale e lavorativo. Secondo l’inquadramento istituzionale proposto, le professioniste arricchiscono questa disciplina unendo alle necessarie competenze tecnico-scientifiche una specifica declinazione del concetto di cura, caratterizzata da una spiccata attitudine all’ascolto e all’affiancamento del malato.

Queste tematiche costituiscono il nucleo centrale di un nuovo progetto di divulgazione promosso dall’Ordine professionale fiorentino. Le riflessioni sull’evoluzione della professione medica sono infatti al centro di Costruire il futuro della Sanità. La voce delle donne, una nuova rubrica audiovisiva tematica resa disponibile attraverso i canali ufficiali dell’ente sulla piattaforma YouTube, concepita per stimolare il dibattito sulle prospettive e le necessità del sistema sanitario nazionale e locale.