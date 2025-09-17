28.3 C
Firenze
mercoledì 17 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Usuraio e narcotrafficante: confiscate una barca, tre auto e una casa

Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Firenze e Reggio Calabria, insieme allo Scico nei confronti di un affiliato alla cosca Bellocco

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Usuraio e narcotrafficante: confiscate una barca, tre auto e una casa
Usuraio e narcotrafficante: confiscate una barca, tre auto e una casa (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Firenze e Reggio Calabria, insieme allo Scico e sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia reggina: è stata eseguita una confisca di secondo grado nei confronti di un narcotrafficante e usuraio calabrese ritenuto vicino alla cosca della ’drangheta dei Bellocco di Rosarno.

Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dispone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni e la confisca di beni per un valore stimato in 200mila euro. Tra questi figurano un’imbarcazione da pesca di 16 metri, tre autoveicoli, un fabbricato e disponibilità finanziarie.

I beni erano già stati oggetto di una confisca di primo grado nel settembre 2024, dopo che i giudici avevano accertato la sproporzione rispetto alle dichiarazioni reddituali dell’uomo.

La figura del soggetto era emersa nel corso di diverse inchieste antimafia. Nell’operazione Magma (2019) era stato condannato per traffico internazionale di droga; nell’indagine Erba di Grace aveva riportato una condanna in appello a 4 anni sempre per traffico di stupefacenti; infine, nell’operazione Buenaventura, era stato condannato in primo grado a 8 anni per estorsione aggravata dal metodo mafioso, con tassi usurari che superavano il 66 per cento annuo nei confronti di un imprenditore senese del settore tessile.

Le indagini patrimoniali, condotte dai Gico di Firenze e Reggio Calabria, hanno permesso di ricostruire nel dettaglio la rete dei beni riconducibili al soggetto. La Corte d’Appello ha rigettato i ricorsi presentati dall’uomo e dalla moglie, confermando integralmente la decisione di primo grado.

Le autorità sottolineano come il provvedimento rappresenti un ulteriore passo nel contrasto agli interessi economici della criminalità organizzata e ribadiscono l’impegno a colpire patrimoni e ricchezze accumulate illecitamente per restituire legalità al tessuto imprenditoriale sano.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
28.3 ° C
29.3 °
27 °
50 %
3.1kmh
0 %
Mer
27 °
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
32 °
Dom
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Almanacco (13)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Eugenio Giani (9)Serie C (9)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati