Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Vasto incendio in una ditta di lavorazione metalli a Signa

Dramato un avviso alla popolazione residente a chiudere le finestre nel raggio di due chilometri dal luogo del rogo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE

Vasto incendio in una ditta di lavorazione metalli a Signa (foto vigili del fuoco)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIGNA – Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi (13 ottobre) a Signa, in zona Colli Alti, all’interno di una ditta di lavorazione metalli che opera nell’indotto della moda.

Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura, sprigionando una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza.

L’incendio a Signa (foto vigili del fuoco)

Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti da Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Al momento non si registrano feriti.

L’Arpat è stata allertata per effettuare le verifiche ambientali e valutare eventuali ricadute sull’aria e sul suolo.

La Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Signa hanno diramato un avviso alla popolazione residente nel raggio di due chilometri dal luogo dell’incendio, in via Giovanni Amendola, invitando a chiudere le finestre e non esporsi ai fumi; a limitare gli spostamenti e evitare l’area interessata; a sospendere le attività lavorative non essenziali, compatibilmente con le esigenze produttive.

In via precauzionale, per le prossime 48 ore è stato inoltre disposto il divieto di raccolta e consumo di prodotti ortofrutticoli e foraggi per animali, nonché di pascolo e razzolamento di animali da cortile o d’affezione.

Si raccomanda infine di non utilizzare i condizionatori d’aria e di sostituire i filtri in caso di accensione nella giornata odierna.

 

© Riproduzione riservata

