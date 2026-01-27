Carnevale di Firenze 2026, due giorni di eventi tra gala e parata

FIRENZE – Nato nel Rinascimento su impulso della famiglia Medici, in particolare sotto il governo di Lorenzo il Magnifico, il Carnevale di Firenze 2026 torna ad animare il centro storico con due giornate di eventi in programma sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si inserisce nel più ampio calendario del Carnevale in Toscana, unendo appuntamenti istituzionali e momenti popolari e riportando in città una tradizione storica che intreccia cultura, spettacolo e partecipazione.

Il primo appuntamento è fissato per sabato (31 gennaio )a Palazzo Vecchio, dove si terrà il Gran Ballo di Carnevale. La serata prenderà il via nel Cortile di Michelozzo con il cocktail di benvenuto, per poi proseguire nel Salone dei Cinquecento con la cena di gala ispirata alla tradizione storica fiorentina. La direzione artistica è affidata ad Antonia Sautter, che firma uno spettacolo pensato per valorizzare il patrimonio culturale e simbolico della città, in continuità con le grandi tradizioni carnevalesche toscane.

Dopo la cena, la festa continuerà nella Sala delle Armi, trasformata per l’occasione in uno spazio dedicato all’intrattenimento serale, tra musica e performance. Il Gran Ballo rappresenta il momento più esclusivo del Carnevale di Firenze 2026, accanto ad altri eventi di richiamo regionale come il Carnevale di Viareggio e le manifestazioni storiche diffuse sul territorio.

Domenica (1 febbraio) sarà invece dedicata alla dimensione più popolare della manifestazione, con la parata del Carnevale nel centro storico. Il corteo partirà alle 15:30 da piazza Santa Maria Novella e attraverserà alcune delle principali vie cittadine, tra cui via de’ Banchi, via Tornabuoni e Lungarno degli Acciaioli, per concludersi in piazza della Signoria. Una formula che richiama le sfilate di Carnevale in Toscana, capaci di coinvolgere residenti e visitatori.

Accanto alla dimensione culturale e spettacolare, l’edizione 2026 conferma anche l’attenzione all’impegno sociale. Parte dei proventi sarà devoluta alla Fondazione Tommasino Bacciotti, realtà attiva nel sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze. La manifestazione è realizzata in collaborazione con le istituzioni locali e regionali e con l’Associazione Carnevale di Firenze, all’interno di una rete più ampia di eventi di Carnevale in Toscana.

Il Carnevale di Firenze 2026 si inserisce così in un percorso di riscoperta delle tradizioni cittadine e regionali, accanto alle principali manifestazioni carnevalesche toscane, restituendo al centro storico un ruolo di spazio condiviso e vissuto. Due giorni di eventi che, tra memoria storica e linguaggi contemporanei, confermano il Carnevale come uno dei momenti più identitari del calendario culturale toscano.