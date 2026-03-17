Strage di Montemaggio: quattro giorni di eventi istituzionali per ricordare i 19 martiri

CERTALDO – Spetta quest’anno al Comune di Certaldo il compito di guidare le commemorazioni per l’82esimo anniversario dell’eccidio di Montemaggio. L’amministrazione, in sinergia con altri otto municipi a cavallo tra le province di Firenze e Siena (Barberino Tavarnelle, Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Gambassi Terme, Monteriggioni, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano), ha predisposto un denso calendario di appuntamenti per onorare i diciannove giovani partigiani trucidati dalle truppe nazifasciste il 28 marzo 1944.

Il programma

Il programma prenderà il via venerdì 27 marzo alle 9 all’interno del cinema teatro multisala Boccaccio, dove si terrà un consiglio comunale straordinario aperto agli studenti. I ragazzi rifletteranno sulla responsabilità della scelta e sui valori della Resistenza, accompagnati dagli interventi istituzionali e dalle letture dell’associazione Polis. La giornata di sabato 28 marzo sarà invece dedicata al raccoglimento: dopo la messa solenne (ore 10:00, Chiesa di San Tommaso), le autorità deporranno corone d’alloro al Sacello per i caduti e, successivamente, al cimitero comunale ai loculi di Giovanni Galli ed Enio Nencini, i due partigiani originari proprio di Certaldo.

Il momento centrale della rassegna è fissato per domenica 29 marzo nei luoghi della tragedia. A partire dalle 14,45 (con un servizio navetta dedicato da Abbadia Isola), i partecipanti si raduneranno in località La Porcareccia – Montemaggio. Alle 15,30 inizieranno le orazioni ufficiali, che vedranno alternarsi i sindaci di Certaldo e Monteriggioni, la presidente provinciale dell’Anpi di Siena Silvia Folchi e l’oratore ufficiale Vannino Chiti. La giornata si concluderà con la deposizione delle corone a Casa Giubileo, l’esibizione della Filarmonica Bellini e un momento conviviale curato dall’Anpi.

Le celebrazioni si chiuderanno ufficialmente martedì 31 marzo: alle 10, partendo dal Municipio di Certaldo, prenderà il via la cerimonia per l’installazione delle pietre d’inciampo davanti alle abitazioni dei due giovani caduti certaldesi.