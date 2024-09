Il teatro Cartiere Carrara omaggia Gino Paoli e Ornella Vanoni per i loro 90 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Una targa dedicata a due miti della musica leggera italiana al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.

Ornella Vanoni e Gino Paoli compiono 90 anni, rispettivamente il 21 e il 22 settembre e a loro il teatro dedica una targa d’autore, realizzata dall’artista grafico Stefano Rovai.

Anche io sono senza fine è l’affettuoso messaggio autografo che Ornella Vanoni ha fatto recapitare al teatro per ringraziare dell’iniziativa, con riferimento a uno dei tanti successi scritti per lei da Paoli, la meravigliosa Senza fine.

La targa Due bellissimi ragazzi dedicata a Ornella Vanoni e Gino Paoli sarà esposta da domani nel foyer del Teatro Cartiere Carrara, in quella sorta di hall of fame che, attraverso opere grafiche d’autore, ripercorre artisti ed eventi che hanno segnato gli oltre 45 anni di attività della struttura.

Nella targa Due bellissimi ragazzi si ricordano i concerti di Vanoni e Paoli al teatro di Bellariva. Era il 6 febbraio 1982 quando Ornella Vanoni salì per la prima volta sul palco dell’allora Teatro Tenda, il concerto seguiva l’uscita dell’album Duemilatrecentouno parole, a cui aveva collaborato Gino Paoli. Ornella è tornata il 28 gennaio 2023, nell’ambito del tour Le Donne e la Musica. Due volte al teatro di via Fabrizio De André anche per Gino Paoli: il 25 febbraio 1987, a pochi mesi dall’uscita dell’album Cosa farò da grande – titolo ripreso per il recente libro in cui l’artista ripercorre, appunto, i primi 90 anni – e il 6 maggio 2002, nell’allora Saschall.