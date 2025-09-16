Regionali Toscana 2025, Avs si presenta. Fratoianni: “Obiettivo sorpresa e battere le destre”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, presentazione di Avs Alleanza Verdi e Sinistra martedì 16 settembre a Firenze.

Avs nel campo largo di centrosinistra a sostengo del candidato presidente Eugenio Giani, al via per il Giani bis.

Presentazione con i leader Nicola Fratoianni, segretario Sinistra Italiana, Angelo Bonelli, portavoce Europa Verde, il segretario regionale Sinistra Italiana Dario Danti.

Tra i candidati, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e la consigliera regionale uscente Silvia Noferi, ex M5S.

Fratoianni: “L’auspicio per Alleanza Verdi e Sinistra è quello di essere una sorpresa ancora una volta di questa tornata elettorale, di contribuire alla vittoria del campo progressista, per battere le destre e cominciare a costruire un’alternativa per questo Paese oltre che garantire il buon governo alle regioni che vanno al voto. Siamo in una fase di grande crescita, sentiamo intorno a noi grande attenzione, in particolare tra i più giovani e le più giovani e questa è una cosa molto importante perché sarebbe la conferma di un progetto politico che sta crescendo in tutto il Paese e noi vogliamo continuare a crescere”.

Danti: “Stavolta Verdi e Sinistra è lo slogan che abbiamo scelto per la nostra campagna elettorale. Perché stavolta abbiamo l’opportunità di riportare la sinistra e gli ecologisti in Consiglio regionale e di incidere in modo significativo sul governo della Regione, mettendo al centro giustizia sociale, giustizia ambientale, diritti e pace.

Stavolta abbiamo l’occasione di portare un vero cambiamento”. Bonelli: “In Toscana governeremo con gli alleati del campo largo perché le istanze che portiamo sono le istanze che la stragrande maggioranza dei cittadini, anche quelli che non ci votano, chiedono oggi in questo Paese: la giustizia sociale, la giustizia ambientale, quello che il governo di destra di Giorgia Meloni sta rubando agli italiani, anche il futuro. Il problemanon sarà la governabilità, il problema sarà come anche attraverso la vittoria della Toscana noi riusciremo a dare una prospettiva di serenità in questo Paese rispetto a una guerra che sta sovrastando il futuro di tutti noi”. Fratoianni: “In Toscana non siamo preoccupati per la governabilità. Intanto perché il lavoro sul programma è stato un lavoro positivo e su molte questioni si sono fatti passi avanti significativi. E tutti hanno capito che quando ci si trova in una situazione come questa bisogna da un lato preservare ciò che di buono è stato fatto, e in una regione come questa ce ne sono molte di cose buone. E dall’altro di innovare e continuare a migliorare, a cercare nuove strade anche costruendo la convergenza con sensibilità, culture politiche e proposte che non erano parte della coalizione. Siamo un’altra coalizione, si apre un’altra stagione”.

Poi: “L’attacco di terra a Gaza è un altro salto di qualità nel genocidio, nello sterminio del popolo palestinese. Faccio un appello, l’ennesimo al governo italiano: fate qualcosa, intervenite, basta con le parole vuote, con l’ipocrisia. La complicità non è più sopportabile”.