Conference League, Fiorentina pronta a chiudere i conti con il Polissya

Dopo il netto successo in Slovacchia, i viola puntano a confermare la superiorità davanti ai tifosi

Sport
DAVIDE CARUSO
Fiorentina
FIRENZE – La Fiorentina è pronta al ritorno dei playoff di Conference League. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia i viola sfidano il Polissya Zhytomyr per chiudere il discorso qualificazione dopo il 3-0 dell’andata in Slovacchia.

La squadra di Pioli arriva con fiducia e con la volontà di confermare la propria superiorità. Nonostante la squalifica di Moise Kean, espulso nella gara di andata e fermato per due giornate, e l’assenza di Piccoli (fuori lista UEFA), l’attacco sarà guidato da Edin Dzeko, affiancato dal talento islandese Gudmundsson.

A centrocampo ci sarà spazio per Ndour e Fagioli, chiamati a dare ritmo e copertura. In difesa il giovane Comuzzo sarà affiancato da Pongracic e Ranieri, mentre in porta l’esperienza di De Gea garantirà sicurezza.

Il Polissya arriva con poche speranze. La squadra di Rotan ha deluso in campionato e deve rimontare un passivo pesante. Si presenterà con un 4-3-3 votato all’attacco, puntando sulla velocità di Nazarenko e sulla creatività di Lednev, ma l’impresa appare vicina all’impossibile.

Alcuni numeri confermano il pronostico: la Fiorentina ha vinto le ultime cinque gare europee casalinghe, mentre il Polissya non ha mai superato un preliminare UEFA. Inoltre, il Mapei Stadium ospita per la prima volta una gara europea dei viola, scelto come sede a causa dei lavori al Franchi.

Pioli chiede intensità e concentrazione: l’obiettivo è chiudere subito la partita.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.

POLYSSIA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapiy, Korniichuk; Andryievski, Babenko, Lednev; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko.

© Riproduzione riservata

