Street Parade a Grosseto, quattro band animano la città

GROSSETO – Continua con entusiasmo il connubio tra musica e socialità grazie a “Vivi Grosseto”, il progetto promosso dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo e alla Sicurezza, e sostenuto dalla Regione Toscana con fondi europei del PR FSE+ 2021-2027. Dal luglio scorso il centro storico del capoluogo maremmano si è animato con attività culturali e artistiche pensate per bambini, ragazzi e famiglie, valorizzando le Mura medicee e gli spazi circostanti. L’iniziativa è realizzata dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, in collaborazione con soggetti come il centro commerciale naturale CentriAmo Grosseto.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 11 ottobre, dalle 17 alle 20, con lo spettacolo “Vivi Grosseto Street Parade”, curato dalla direzione artistica del Manciano Street Music Festival. Quattro band itineranti attraverseranno le vie del centro storico, dando vita a un percorso musicale che partirà da piazza del Popolo e piazza del Sale, per confluire verso le 19.15 in piazza Dante, dove si terrà una jam session collettiva piena di energia.

Tra i protagonisti, la band di percussionisti catalani Brincadeira porterà ritmi afro-latini e movimenti scenografici capaci di fondere influenze musicali diverse in una performance spettacolare. La Roaring Emily Jazz Band, originaria dell’Emilia-Romagna, riproporrà le atmosfere swing e dixieland dei primi decenni del Novecento, celebrando il jazz di New Orleans con grande verve. Con i fiati e le percussioni della Magicaboola Brass Band, contaminazioni di jazz, blues, etnica, funk e hip hop trasformeranno le strade in un palcoscenico a cielo aperto. Infine, l’OverSoul Street Band conquisterà il pubblico con le voci di James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding e altri, offrendo uno spettacolo di altissima qualità che unisce musica e intrattenimento.