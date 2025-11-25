Spotify Wrapped 2025, quando esce in Italia: ipotesi sulla data

Getting your Trinity Audio player ready...

L’arrivo di Spotify Wrapped 2025 è atteso da milioni di utenti italiani che, come ogni anno, aspettano il riepilogo personalizzato con canzoni, artisti e podcast più ascoltati. Anche se manca una data ufficiale, il lancio non dovrebbe discostarsi dalle tempistiche delle edizioni precedenti.

Negli ultimi anni Wrapped è diventato uno degli appuntamenti digitali più riconoscibili di dicembre. Spotify propone un’esperienza interattiva con grafici, classifiche e card da condividere sui social, trasformando il bilancio degli ascolti personali in un momento di forte coinvolgimento per artisti, fan e creator. Per questo la piattaforma ha avviato i lavori da diverse settimane.

Sul portale dedicato agli artisti, Spotify ha indicato che i musicisti interessati a comparire nel Spotify Wrapped 2025 potevano caricare una clip personalizzata entro il 21 novembre, destinata ai fan più affezionati. La scadenza conferma che la piattaforma sta finalizzando i contenuti multimediali che comporranno l’esperienza di quest’anno, comprese le storie basate sui dati individuali.

Un riferimento utile per ipotizzare la data di uscita arriva dallo storico: nel 2023 e nel 2024 Wrapped è stato pubblicato nella prima settimana di dicembre, con il rilascio ufficiale del 2024 fissato il 4 dicembre, in linea con l’anno precedente. È quindi plausibile che anche nel 2025 l’arrivo avvenga tra il 2 e il 6 dicembre, salvo indicazioni differenti da parte dell’azienda.

Il crescente interesse verso Wrapped è legato anche alla diffusione dei podcast, ormai parte centrale dell’esperienza d’ascolto su Spotify. La funzione offre infatti statistiche sempre più dettagliate non solo sulla musica, ma anche sui programmi più seguiti, sul tempo di ascolto e sulle preferenze delle diverse categorie.