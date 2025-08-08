Alessandra Amoroso, proposta di matrimonio a sorpresa sul palco di Lecce – video

Getting your Trinity Audio player ready...

Ieri sera durante l’ultima tappa del suo tour estivo a Lecce, Alessandra Amoroso ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno, e futuro padre di sua figlia Penelope, Valerio Pastore.

La proposta si è svolta termine del concerto nella sua città natale, quando il tecnico del suono, con cui la Amoroso condivide da tempo una relazione lontana dai riflettori, è salito sul palco con un mazzo di fiori tra le mani. Davanti al pubblico in delirio, si è inginocchiato porgendole l’anello. Alessandra, visibilmente commossa e sorpresa, ha risposto con un emozionato “Sì”, tra le lacrime e gli applausi dei fan.

Il video della proposta ha subito fatto il giro dei social, diventando virale e raccogliendo migliaia di commenti di affetto e congratulazioni.