Angelina Mango torna a sorpresa sul palco con Olly

Dopo mesi di stop per motivi di salute la giovane cantante è riapparsa a sorpresa, emozionando il pubblico con un duetto speciale

Fonte IG / @olly_nclusive @angelinamango_
Una serata di musica e sorprese quella andata in scena ieri (4 settembre) all’Ippodromo Snai di Milano, dove il concerto di Olly si è trasformato in un evento memorabile grazie al ritorno inatteso di Angelina Mango.

La cantante, rimasta lontana dai riflettori per diversi mesi a causa di problemi di salute, ha deciso di riabbracciare i fan in modo inaspettato, salendo sul palco accanto a Olly. Insieme hanno eseguito “Per due come noi”, brano che li aveva visti protagonisti lo scorso anno e che ha scatenato l’entusiasmo della platea.

L’emozione è stata palpabile: il pubblico ha accolto Angelina con un applauso travolgente, trasformando quel momento in un simbolico nuovo inizio per l’artista. La sua apparizione segna infatti il ritorno a pieno titolo sul panorama musicale dal vivo, dopo la lunga pausa forzata, sottolineato anche dalle parole espresse dalla giovane artista una volta terminata l’esibizione: “Mi siete mancati tanto”.

