Cincinnati, Sinner show: 6-1 6-1 a Galan in meno di un’ora

Match a senso unico per il numero uno al mondo, che domina dall’inizio alla fine, chiudendo con sei ace e zero game persi al servizio

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Sinner
Foto di: Facebook / Jannik Sinner
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Esordio da manuale per Jannik Sinner a Cincinnati. Il numero uno al mondo liquida Daniel Galan con un netto 6-1, 6-1 in appena 59 minuti, conquistando l’accesso al terzo turno. Lì affronterà il vincente tra Baez e Diallo.

Il match non ha avuto storia. Fin dal primo game Sinner ha imposto il ritmo, strappando subito il servizio al colombiano e consolidando il vantaggio con turni di battuta impeccabili. Nel primo set, chiuso 6-1 in 26 minuti, Galan ha trovato spazio solo in un game, grazie a un paio di ace, ma senza mai mettere realmente in difficoltà l’azzurro.

Anche nel secondo parziale lo spartito non cambia: break immediato, dominio negli scambi e servizio letale. Sinner chiude con 6 ace, nessun game perso alla battuta e due set fotocopia.

Il Centrale di Cincinnati ha assistito a una prestazione solida e senza sbavature, con l’azzurro che ha alternato vincenti di dritto a variazioni intelligenti. Una vittoria che conferma il suo stato di forma e la capacità di gestire il match dall’inizio alla fine.

© Riproduzione riservata

