‘Mandare tutto all’aria’: fuori oggi il nuovo singolo di Mengoni

Esce oggi 29 novembre in radio e sulle piattaforme streaming ‘Mandare tutto all’aria‘, il nuovo singolo di Marco Mengoni. Una produzione Epic Records Italy e Sony Music Italy, firmata dallo stesso Mengoni con Davide Petrella, Andrea Suriani e Edoardo D’Erme. Quest’ultimo torna a collaborare con Mengoni nella produzione del brano, insieme a Giovanni Pallotti e il già citato Suriani.

Quindici anni di carriera, 85 dischi di platino e 2.9 miliardi di stream audio e video: questi i numeri della strepitosa carriera del cantante nativo di Ronciglione (Viterbo). E Mengoni pubblica questo nuovo disco dopo l’uscita di ‘Materia (Prisma)’ a maggio 2023, l’ultimo capitolo della trilogia ‘MATERIA’, sei volte disco di platino. La trilogia aveva preso il via nel dicembre 2021 con ‘Materia (Terra)’ ed era proseguito ad ottobre 2022 con ‘Materia (Pelle)’.

‘Mandare tutto all’aria’ rivendica una chiara matrice cantautorale, contraddistinguendosi nei bpm alti e cassa dritta (la cosiddetta ‘sonorità French Touch‘) che si combinano armoniosamente con una nota malinconica, fortemente presente anche nel testo. Il ritmo e la melodia del singolo scaturiscono dall’utilizzo di sintetizzatori, drum machine per le percussioni, tracce sequenziate e campionatori.

‘Mandare tutto all’aria’ esplora la possibilità di far saltare i piani e cambiare strada, ripartire da zero e ricostruire il proprio percorso con una nuova prospettiva. La verve malinconica e l’apertura di nuovi orizzonti si fondono e ci offrono l’opportunità di cambiare le cose, gli unici in grado di riscrivere la propria storia.

