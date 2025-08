Paura a Porto Rico: Eleonora Boi ferita da uno squalo

Getting your Trinity Audio player ready...

Attimi di terrore per Eleonora Boi durante una giornata di relax in spiaggia a Isla Verde, Porto Rico. La giornalista sportiva, attualmente in dolce attesa, è stata improvvisamente attaccata da uno squalo mentre nuotava nelle acque basse della costa caraibica.

La donna ha riportato una profonda ferita alla coscia destra ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale universitario di Carolina, dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti. Dopo le prime cure, Eleonora è stata trasferita al Centro Medico di Rio Piedras per ulteriori controlli. L’episodio ha destato forte preoccupazione ma fortunatamente la situazione si è stabilizzata in breve tempo e al momento le sue condizioni sono stabili e non corre pericolo di vita.

Ha confermate le sue condizioni stabili è un post Instagram nel quale la Boi ha raccontato l’evento con un tocco di ironia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑩𝒐𝒊 (@leo_boiboi)

La giornalista italiana si trovava in vacanza insieme al marito, Danilo Gallinari, cestista italiano impegnato da alcuni mesi con i Vaqueros de Bayamón, squadra professionistica portoricana.

Gallinari, che dovrebbe restare con la squadra almeno fino a Ferragosto, ha previsto di rientrare in Italia nei prossimi giorni per unirsi alla nazionale in preparazione agli europei di Basket 2025.