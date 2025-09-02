Power Hits estate 2025: all’arena di Verona trionfa Alfa

Getting your Trinity Audio player ready...

L’Arena di Verona si è trasformata ancora una volta nel palcoscenico più atteso dell’estate musicale italiana: il Power Hits Estate 2025 di Rtl 102.5 ha incoronato la canzone che ha fatto ballare e cantare milioni di persone durante la stagione.

A trionfare è stato Alfa, che con il brano A me mi piace in collaborazione con Manu Chao ha conquistato il titolo di Power Hit dell’estate 2025. Un successo travolgente, che ha unito la freschezza del cantautore genovese con l’energia senza tempo dell’artista franco-spagnolo.

La serata, seguita in diretta radio, tv e streaming, ha visto anche l’assegnazione di altri riconoscimenti speciali come il premio per l’album più venduto dell’anno il quale ha incoronato Lazza con Locura, o ancora il Premio Siae, per il brano più eseguito negli eventi dal vivo che ha celebrato un classico intramontabile, Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno.

Una serata che ha confermato la centralità del Power Hits Estate come specchio delle tendenze musicali italiane: da un lato le nuove voci che parlano alle generazioni più giovani, dall’altro la forza dei grandi classici che continuano a emozionare.

L’edizione 2025 ha segnato ancora una volta il legame indissolubile tra l’Arena di Verona e la musica pop, consacrando i successi che hanno accompagnato la colonna sonora dell’estate appena trascorsa.