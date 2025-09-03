Radiohead, il ritorno è vicino? Indizi e flyer parlano anche dell’Italia

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo anni di silenzio, i Radiohead potrebbero tornare finalmente dal vivo. Le voci su un nuovo tour si rincorrono da tempo, ma negli ultimi giorni gli indizi sono diventati molto più concreti.

In varie città europee – tra cui Londra, Berlino, Madrid e Copenaghen – sono comparsi dei flyer che riporterebbero date di concerti della band di Thom Yorke. Le immagini hanno subito fatto il giro dei social e dei forum dedicati, alimentando la speranza dei fan.

A rafforzare i sospetti ci sono anche altre mosse enigmatiche: la recente pubblicazione della versione live di Hail To The Thief, il cambio delle immagini ufficiali sui profili social e perfino l’apertura di una nuova entità commerciale nel Regno Unito, un passaggio che in passato ha sempre preceduto l’annuncio di nuovi progetti del gruppo.

E gli indizi riguardano anche l’Italia. Analizzando i codici del sito ufficiale Waste, alcuni utenti hanno trovato riferimenti a quattro concerti all’Unipol Arena di Bologna, ipotizzata come unica tappa italiana.

C’è chi invita alla cautela, ricordando che l’artwork dei volantini è tratto da una vecchia opera di Stanley Donwood, storico collaboratore dei Radiohead. Ma la band non è nuova a strategie di comunicazione insolite e criptiche: anche in passato ha scelto canali alternativi per lanciare messaggi ai fan.

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma la sensazione è che il conto alla rovescia sia già iniziato.