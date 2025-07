Raoul Bova e Rocío Muñoz, cosa sta succedendo davvero tra loro?

Sembrerebbe finita la lunga storia d’amore tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Dopo dodici anni insieme e due figlie, la coppia ha deciso di separarsi. La notizia, non ancora confermata attraverso dichiarazioni ufficiali, è stata anticipata da una serie di segnali evidenti come l’assenza di foto insieme sui social da mesi o la mancata partecipazione a eventi pubblici come coppia.

Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine alla coppia, i due avrebbero già coinvolto avvocati per definire le modalità della separazione, in particolare per quanto riguarda la gestione delle figlie Luna e Alma. A rendere ancora più chiara la situazione sono state le parole del giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale la rottura è definitiva: “Lei ha tenuto duro fino all’ultimo, lui ha tentato di ricucire, ma alla fine non ce l’ha fatta”.

Nei giorni scorsi, alcune voci di gossip avevano anche insinuato la possibilità di un tradimento da parte di Bova, ma non esistono al momento conferme ufficiali in tal senso. Più probabilmente, alla base della separazione ci sarebbero divergenze personali maturate nel tempo e un fisiologico allontanamento dopo tanti anni insieme.

Conosciutisi nel 2013 sul set del film Immaturi – Il viaggio, Raoul e Rocío erano diventati una delle coppie più solide e riservate del panorama italiano. La loro separazione, seppur gestita con discrezione, segna la fine di una delle relazioni più amate dal pubblico.