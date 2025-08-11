25.9 C
Firenze
lunedì 11 Agosto 2025
Sinner, sfogo a microfono aperto: la frase “Sei una m…” fa il giro del web

Il tennista altoatesino senza filtri a Cincinnati: l'audio ambiente cattura l’autoinsulto che diventa virale

Spettacolo
REDAZIONE
Fonte IG / @janniksin
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

A Cincinnati, Jannik Sinner non lascia scampo a Daniel Elahi Galán: vittoria lampo per 6-1, 6-1 in meno di un’ora, un debutto perfetto nel Masters 1000 americano.
Ma a far parlare non è stato solo il punteggio, bensì un episodio curioso durante un momento di allenamento.

Mentre il coach Simone Vagnozzi gli stava dando indicazioni tecniche su un colpo, il microfono ha registrato una reazione spontanea e senza filtri del numero 1 italiano. Invece di rispondere in modo pacato, Sinner si è lasciato sfuggire parole dure: “Sei una m….. Se non ci riesci sei una m….“, quasi a spronarsi, lasciandosi scappare un insulto rivolto proprio a se stesso, nonostante inizialmente potesse sembrare rivolto al coach Vagnozzi.

Un auto-rimprovero dal tono acceso, che in pochi secondi è finito in rete, diventando virale. Un modo schietto, forse ruvido, con cui il campione altoatesino sembra caricarsi prima dei punti decisivi.

Archiviato l’episodio, Sinner guarda avanti: al prossimo turno lo attende il canadese Gabriel Diallo, con l’obiettivo di proseguire la corsa sul cemento dell’Ohio.

© Riproduzione riservata

