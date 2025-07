Tutto pronto per Barbie 2? Ecco cosa bolle davvero in pentola

Dopo aver colorato di rosa il mondo intero, il fenomeno cinematografico Barbie, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie, continua a far parlare di sé. Ma la domanda che tutti si pongono è: ci sarà un Barbie 2?

A oggi, la risposta è un netto no. Né Greta Gerwig né Margot Robbie sono coinvolte in un sequel live-action. La regista ha dichiarato chiaramente che non sta lavorando a un seguito, mentre Robbie ha ribadito che il film è stato pensato come un’opera unica, con una trama autoconclusiva.

Eppure, le voci non si placano. Alla fine del 2024, alcuni media americani avevano ipotizzato che Gerwig e Noah Baumbach stessero sviluppando un’idea per un nuovo capitolo. Ma ogni indiscrezione è stata smentita: la Warner Bros ha confermato che non c’è nulla in cantiere.

Tuttavia, Barbie non scompare dagli schermi: è in arrivo un nuovo film animato. Il progetto, ancora senza titolo, sarà completamente scollegato dal film del 2023, con una nuova storia, nuovi personaggi e uno stile visivo differente. Nessun coinvolgimento, quindi, né per Gerwig né per Robbie.

Intanto, alcune giovani star hollywoodiane si candidano idealmente per un ipotetico Barbie 2. Sydney Sweeney, ad esempio, ha espresso il desiderio di interpretare Skipper, la sorella minore di Barbie, se mai ci fosse un sequel. Ma al momento si tratta solo di dichiarazioni spontanee e frivole.

Nel frattempo, Greta Gerwig si è già proiettata verso nuovi orizzonti creativi, tra cui un ambizioso adattamento delle Cronache di Narnia per Netflix.