Coppa Davis 2024, c’è Italia-Argentina. Volandri: “Concentrati sull’obiettivo”

Coppa Davis 2024, c’è Italia-Argentina giovedì 21 novembre a partire dalle ore 17 a Malaga.

Diretta Rai 2.

Azzurri di Filippo Volandri campioni in carica in campo per il bis con Jannik Sinner, il bronzo olimpico di Carrara Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori.

Il capitano livornese Volandri: “Siamo concentrati sull’obiettivo. Le condizioni sono diverse ma in Italia abbiamo giocatori che si abituano velocemente. Siamo felici di essere qui, e pronti. Anche Jannik, a giudicare dall’ultima settimana, lo è”.

Volandri ha ringraziato anche chi è rimasto a casa. “Siamo nel mezzo di un percorso iniziato quattro anni fa. Ho sempre chiesto ai ragazzi disponibilità. E ormai mi hanno abituato a darmela. Ho cinque ragazzi straordinari qui, e anche tanti a casa. Mi vorrei soffermare su chi non è qui oggi e mi hanno dato piena disponibilità ad esserci fino all’ultimo, per ogni evenienza. Bisogna riconoscere alla squadra, che non è fatta solo da me e dai cinque ragazzi qui, ma da tutti quelli che ne hanno fatto parte e ne faranno parte, un grande senso di appartenenza”.

Berrettini: “Abbiamo lavorato tanto per essere qui, fortunatamente la nostra è una delle squadre più lunghe che ci siano. Per me è una grandissima vittoria anche solo essere qui. Siamo concentrati sull’obiettivo, che è intanto vincere contro l’Argentina e come sempre fare gruppo”.

Musetti: “Questo è uno degli appuntamenti più importanti per noi. Siamo detentori del titolo, avremo i riflettori addosso. Siamo maturi e completi più dell’anno scorso. Ma si sa che in Davis non basta. Siamo carichi e pronti per confermare il titolo”. Bolelli: “Siamo una squadra super competitiva, anche se in Davis il ranking conta fino a un certo punto. Siamo una delle favorite. Cercheremo di portare a casa la prima partita e di restare concentrati”. Vavassori: “Indossare la maglia azzurra è stato sempre il mio sogno. Abbiamo condiviso tante esperienze con tanti di loro, ci supportiamo durante tutta la stagione, si è creato un rapporto bello fra noi. Io e Simo abbiamo lavorato tanto per essere pronti per le Finals di Torino e la Davis”.