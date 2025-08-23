Cacciucco Pride, tra tradizione e sfide: Livorno rende omaggio al suo piatto tipico

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Livorno è tornata a profumare di mare e tradizione. Il Cacciucco Pride ha preso il via ieri pomeriggio (22 agosto) in piazza Grande e accompagnerà la città fino a domani. Tre giorni dedicati al gusto, alla cultura e al divertimento con protagonista il piatto simbolo della cucina labronica: la celebre zuppa di pesce e pomodoro piccante, conosciuta come il ‘cacciucco delle 5C’.

L’inaugurazione si è svolta ieri alle 17 con l’apertura del Cacciucco Village, punto informativo per turisti e visitatori, oltre che sede di degustazioni, incontri e spettacoli.

La manifestazione, organizzata da Comune di Livorno e Pro Loco Livorno, vede la collaborazione di numerose realtà locali e regionali, dal Consiglio della Toscana a Slow Food, fino ai ristoratori certificati 5C.

Oggi e domani piazza Grande sarà animata dai due concorsi più attesi. Oggi spazio a Come lo fa mi’ ma sfida tra cittadini per decretare il miglior cacciucco casalingo, con in palio il mestolo d’oro e un buono da 200 euro da spendere al mercato centrale. Domani sarà la volta di Ambasciatore 2025 che vedrà i ristoranti certificati competere per il titolo di ambasciatore ufficiale del cacciucco 5C per il prossimo anno.

Accanto alle gare, il Pride si diffonde in tutta la città e oltre, con iniziative gastronomiche e culturali dal centro storico alla costa, fino alle colline.

“Il Cacciucco Pride è una vetrina di promozione turistica e di valorizzazione della nostra identità – ha spiegato l’assessore al turismo, Rocco Garufo –. Le date di agosto diventeranno un appuntamento fisso dell’estate livornese”.