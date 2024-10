Simone Lenzi in giunta di centrosinistra guidata dal sindaco bis Luca Salvetti.

Ho uno champagne in frigo, pronto per quando chiuderà, sommersa dai debiti, la fogna del @fattoquotidiano,

Simone Lenzi twitta “ Ho uno champagne in frigo, pronto per quando chiuderà, sommersa dai debiti, la fogna del @fattoquotidiano, laboratorio di abiezione morale, allevamento di trogloditi, verminaio del nulla”.

Assessore vs ‘ Fatto Quotidiano ‘, è polemica a Livorno per il tweet di Simone Lenzi, assessore con delega alla cultura.

LIVORNO – Assessore cultura vs ‘Fatto Quotidiano’: polemica a Livorno.

Secondo la stampa locale, Livorno Press, le parole espresse con tweet da Lenzi sarebbero un commento alla vignetta di Natangelo ‘La favola del 7 ottobre’.

Il Movimento 5 Stelle con la capogruppo consiliare Stelle Sorgente posta via Fb: “In quanto assessore alla Cultura del Comune di Livorno , Simone Lenzi dovrebbe dimostrarsi persona aperta, plurale, profondamente democratica, incline al dialogo e alla critica. Invece esprime queste parole d’odio nei confronti de Il Fatto Quotidiano .

Mi stupisco ancora di più per il fatto che Lenzi è assessore di una giunta capitanata da un sindaco che di professione fa il giornalista.