Piombino, Giani alza il muro sulla proroga: “Prima il governo rispetti i patti del 2022”

PIOMBINO – Prima di discutere il “quanto”, bisogna discutere il “cosa”. Il futuro della Golar Tundra a Piombino diventa un caso politico aperto. La concessione per la nave rigassificatore sta per scadere e Snam ha già avanzato una richiesta di proroga. Ma il presidente della Toscana, Eugenio Giani, tira il freno a mano.

Il messaggio inviato a Roma è netto: inutile parlare di nuove scadenze se prima non si analizzano i vecchi patti traditi. Al centro della contesa c’è il memorandum d’intesa, quel documento allegato all’autorizzazione dell’ottobre 2022. Conteneva dieci punti precisi. Erano le compensazioni dovute alla città per aver accettato l’impianto.

Il bilancio attuale, secondo il governatore, è impietoso. “Su dieci opere previste, se ne stanno realizzando a malapena due“, attacca Giani. Si salvano i fondi per le bonifiche (88 milioni) e il primo lotto della strada 398. Il resto è un miraggio o quasi. Il secondo lotto della viabilità ha visto svanire i 55 milioni del Pnrr. La Zona Logistica Semplificata avanza troppo a rilento.

Giani rivendica la responsabilità politica assunta tre anni fa. Aveva firmato l’autorizzazione in un momento critico, per garantire il gas all’Italia e abbassare le bollette. Ma ora pretende lealtà istituzionale. “È ingiustificato che Governo e Snam non abbiano agito nella direzione concordata”, spiega il commissario straordinario.

La richiesta è formale: serve un vertice urgente prima di qualsiasi altra decisione. E non basta la presenza del ministro Pichetto Fratin. Giani invoca la Presidenza del Consiglio. Il governatore chiude con una stoccata politica precisa: “Gli accordi erano stati presi con il governo Draghi e sono convinto che sarebbero stati mantenuti. Con il cambio di esecutivo, nonostante i solleciti, si è fermato quasi tutto“.