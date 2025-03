Carnevale di Viareggio, trionfa la ‘papessa’ di Carlo e Lorenzo Lombardi

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Carnevale di Viareggio, trionfa la ‘papessa’.

Con la sfilata di martedì grasso è calato il sipario sull’edizione 2025 del Carnevale di Viareggio che ha visto anche per l’ultimo corso il pubblico delle grandi occasioni anche grazie al meteo favorevole.

Come da tradizione dopoi l’ultima sfilata sui viali a mare sono stati decisi i vincitori dei carri allegorici e delle mascherate. Tra i carri di prima categoria ha vinto Sic transit gloria mundi di Carlo e Lorenzo Lombardi. Raffigura, appunto, una ‘papessa’. Sul podio Il mostro ha paura di Jacopo Allegrucci e Come tu mi vuoi di Umberto, Stefano, Michele e Jacopo Cinquini. ‘Solo’ quarto posto il carro che raffigura Giorgia Meloni, Per una sana e robusta Costituzione, di Alessandro Avanzini.

Nei carri di seconda categoria vince il carrista emergente Matteo Raciti con È tardi, è tardi, è tardi, creazione che allude alla frenesia e allo stress della vita contemporanea. Tra le mascherate di gruppo la giuria premia col primo posto quella di Silvano Bianchi, per la maschera isolata ha vinto Sara Culli. Domenica 9 marzo alle 16 in piazza Mazzini la tradizionale premiazione.

A concludere la giornata i tradizionali fuochi di artificio.

Appuntamento all’anno prossimo con queste date: 8, 16, 22 e 27 febbraio e 2 e 4 marzo