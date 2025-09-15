Tetsuo Hara, il creatore di Ken il Guerriero, debutta a Lucca Comics & Games

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Per la prima volta in assoluto, Tetsuo Hara, storico autore di Ken il Guerriero, sarà ospite di Lucca Comics & Games 2025. L’appuntamento è dal 30 ottobre al 2 novembre, con eventi, firmacopie e incontri con la stampa.

Il Sensei, che ha esordito nel 1982 e ha raggiunto fama mondiale con Hokuto no Ken (oltre 100 milioni di copie vendute), sarà protagonista anche di una mostra monografica esclusiva nella Chiesa dei Servi, aperta dal 25 ottobre al 2 novembre, con più di 100 originali in esposizione e merchandising dedicato.

La sua partecipazione è resa possibile grazie alla collaborazione di Coamix Inc. e Animeimport.