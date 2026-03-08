11.9 C
Firenze
domenica 8 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Matrimonio a Lucca per l’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini

Fiori d'arancio in Comune a Lucca davanti al sindaco Mario Pardini. Le nozze con Carlo De Matteo e l'annuncio sui social

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Matrimonio a Lucca per l'onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini (foto FB)
1 ' di lettura

LUCCA – Giorno di festa per la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, che ha annunciato sui social il proprio matrimonio con Carlo De Matteo con un messaggio semplice e carico di emozione. A celebrarlo, in Comune, il sindaco di Lucca, Mario Pardini.

“Lo abbiamo fatto! Siamo felici!”, ha scritto la parlamentare in un post pubblicato poche ore dopo la cerimonia, accompagnando le parole con una fotografia degli sposi appena usciti dal luogo delle nozze, a Lucca. Nel messaggio, Bergamini ha voluto ringraziare tutte le persone che negli anni hanno sostenuto la coppia: “Grazie a tutti coloro che hanno tifato per noi in questi anni. Cercheremo di disegnarci una vita il più possibile fedele ai nostri sogni. W gli sposi! E i sogni!”

Lo scatto condiviso mostra gli sposi sorridenti mentre camminano insieme subito dopo la cerimonia. La deputata indossa un elegante abito bianco con scollo a spalle scoperte, mentre il marito sfoggia un classico abito blu scuro con cravatta chiara. Nelle mani della sposa un bouquet bianco, simbolo della nuova unione.

In poche ore messaggi di auguri e reazioni da parte di amici, sostenitori e colleghi.
Con questo annuncio, la parlamentare ha condiviso pubblicamente uno dei momenti più importanti della sua vita privata, celebrando l’inizio di un nuovo capitolo all’insegna dell’amore e dei sogni condivisi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
11.9 ° C
12.7 °
10.6 °
73 %
1kmh
20 %
Lun
19 °
Mar
18 °
Mer
17 °
Gio
14 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1471)ultimora (1326)sport (65)Eurofocus (55)demografica (25)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati