Matrimonio a Lucca per l’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini

LUCCA – Giorno di festa per la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, che ha annunciato sui social il proprio matrimonio con Carlo De Matteo con un messaggio semplice e carico di emozione. A celebrarlo, in Comune, il sindaco di Lucca, Mario Pardini.

“Lo abbiamo fatto! Siamo felici!”, ha scritto la parlamentare in un post pubblicato poche ore dopo la cerimonia, accompagnando le parole con una fotografia degli sposi appena usciti dal luogo delle nozze, a Lucca. Nel messaggio, Bergamini ha voluto ringraziare tutte le persone che negli anni hanno sostenuto la coppia: “Grazie a tutti coloro che hanno tifato per noi in questi anni. Cercheremo di disegnarci una vita il più possibile fedele ai nostri sogni. W gli sposi! E i sogni!”

Lo scatto condiviso mostra gli sposi sorridenti mentre camminano insieme subito dopo la cerimonia. La deputata indossa un elegante abito bianco con scollo a spalle scoperte, mentre il marito sfoggia un classico abito blu scuro con cravatta chiara. Nelle mani della sposa un bouquet bianco, simbolo della nuova unione.

In poche ore messaggi di auguri e reazioni da parte di amici, sostenitori e colleghi.

Con questo annuncio, la parlamentare ha condiviso pubblicamente uno dei momenti più importanti della sua vita privata, celebrando l’inizio di un nuovo capitolo all’insegna dell’amore e dei sogni condivisi.