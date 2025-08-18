Fedez, da sold out a flop: biglietti svenduti per la data in Versilia

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – A un mese esatto dal sold out lampo del concerto-evento del 19 settembre a Milano, Fedez si ritrova in difficoltà con il live di Forte dei Marmi. Il rapper domani (19 agosto) sarà protagonista sul palco di Villa Bertelli, ma la prevendita dei biglietti non ha registrato il boom atteso.

Nonostante la location possa ospitare fino a 5mila spettatori tra prato e tribune, i posti venduti risultano pochi e le mappe di TicketOne mostrano ampie zone ancora vuote. I prezzi, compresi tra i 30 e i 46 euro, non hanno convinto il pubblico e così gli organizzatori hanno deciso di ricorrere al ribasso dei prezzi.

Per tentare di riempire l’area antistante al palco è stata lanciata la promozione che comprende il biglietto parterre in piedi a soli 15 euro, con uno sconto del 50% inviato via mail agli iscritti della mailing list. Una strategia già adottata in passato per altri eventi (ad esempio, per il San Siro di Eloide) e che anche stavolta ha sollevato commenti e discussioni.

Per Fedez si tratta di un’estate complessa: più che per la musica, il cantante è stato al centro di polemiche – dall’infinito divorzio con Chiara Fearrgni, alle frecciatine verso colleghi come Tony Effe, Elodie e Achille Lauro. Ora resta da capire se il richiamo del nome riuscirà comunque a trasformare il live di Forte dei Marmi in un evento all’altezza delle aspettative o se resterà il segno di una serata sottotono che potrebbe essere nient’altro che l’inizio di un declino che sembrerebbe preannunciato da tempo.