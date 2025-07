Nuova fiamma per Fedez? In Versilia con la stilista Giulia Honegger

Getting your Trinity Audio player ready...

PIETRASANTA – Le voci di un flirt tra Fedez e Clara si affievoliscono, mentre cresce l’attenzione su una nuova protagonista: Giulia Honegger, stilista milanese dal profilo discreto ma già molto chiacchierata. Il rapper è stato paparazzato con lei a Marina di Pietrasanta, ospite nello stabilimento balneare di Leonardo Maria Del Vecchio, tra momenti di relax, pranzi in riva al mare e uscite serali.

Nonostante l’apparizione di Clara, con cui Fedez ha condiviso il palco in Versilia per la loro collaborazione musicale, è stata Giulia a chiudere il fine settimana al fianco del cantante. I due sono stati poi fotografati anche a Milano, alimentando i rumors. A rendere il tutto ancora più chiacchierato, una storia pubblicata da Fedez che ritrae la ragazza di spalle, in costume, con il volto coperto da un cappellino.

Chi è Giulia Honegger?

Stilista emergente, ha fondato un brand insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis e, secondo molti, è la ‘nuova hit sentimentale’ di Fedez per l’estate 2025. Fiamma passeggera o qualcosa di più? Intanto, il gossip corre veloce.