Il maltempo colpisce duro in provincia di Massa Carrara: Comuni chiudono le scuole

Strade e sottopassi allagati ed alberi caduti per un'alba di superlavoro per la protezione civile. Carrione sorvegliato speciale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Il maltempo colpisce duro in provincia di Massa Carrara: Comuni chiudono le scuole
Il maltempo colpisce duro in provincia di Massa Carrara: Comuni chiudono le scuole (foto vigili del fuoco)
MASSA CARRARA – È la provincia di Massa Carrara la più duramente colpita dall’ondata di maltempo in corso, con allerta gialla, in Toscana.

Dall’alba di oggi squadre dei vigili del fuoco, infatti, sono mpegnate per soccorsi dovuti alla forte pioggia. 

Lungo la via Aurelia, in località Fossone, salvata una famiglia è rimasta bloccata in casa per lo straripamento di un canale. 

Difficoltà anche nei soccorsi della centrale unica del 118 per i sottopassi rimasti allagati. 

I Comuni di Massa e Carrara all’alba di questa mattina (21 ottobre) hanno disposto la chiusura delle scuole e raccomandato di limitare gli spostamenti. Sorvegliato speciale il livello del Carrione. 

