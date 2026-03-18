Prova di maturità della Carrarese: Hasa e Finotto stendono la Sampdoria

CARRARA – La sfida tra Carrarese e Sampdoria si conclude con una netta affermazione per 2-0 a favore della formazione toscana. L’incontro ha messo in luce un progressivo crescendo dei padroni di casa, capaci di mantenere grande lucidità mentale dopo un avvio contrassegnato dall’intervento della tecnologia e di capitalizzare al meglio le occasioni costruite nella seconda metà della gara. La squadra ospite, pur tentando di opporre resistenza, ha pagato a caro prezzo l’inferiorità numerica rimediata nei minuti finali e una generale mancanza di efficacia negli ultimi sedici metri, cedendo definitivamente il passo nel recupero.

La prima frazione di gioco si è distinta per un ritmo spezzettato e un’elevata frammentazione, testimoniata dai numerosi interventi fallosi fischiati in avvio a carico di entrambe le formazioni, con Torregrossa, Soleri ed Esposito tra i più coinvolti. Il primo episodio rilevante si è registrato già al 5′, quando Fabio Abiuso ha trovato la via della rete per i toscani; la marcatura è stata tuttavia invalidata a seguito dell’intervento del VAR per una precedente irregolarità dello stesso attaccante. Superato il frangente avverso, la Carrarese non si è disunita e ha continuato a tessere le proprie trame, sfiorando il vantaggio al 27′ con un tentativo alto di Marco Imperiale. Di contro, la Sampdoria ha faticato enormemente a costruire manovre pulite all’interno dell’area di rigore, limitandosi a un tentativo impreciso di Cicconi al 36′. L’occasione più nitida dei primi quarantacinque minuti è arrivata al 41′ per i padroni di casa, quando Simone Zanon ha scagliato un destro dal centro dell’area che si è infranto sul palo sinistro.

La ripresa ha fatto registrare il decisivo cambio di passo. Dopo un iniziale e infruttuoso tentativo del doriano Cherubini, la Carrarese ha sbloccato meritatamente il risultato al 63′: l’assoluto protagonista del match, Simone Zanon, ha sfruttato al meglio una sortita offensiva fornendo l’assist per Luis Hasa, il quale ha battuto l’estremo difensore ligure da posizione molto ravvicinata siglando l’1-0. La reazione della panchina blucerchiata si è tradotta in una serie di sostituzioni volte ad aumentare il peso offensivo, con gli ingressi in campo di Pierini, Coda e Pafundi. È stato proprio il subentrato Pierini, al 74′, a impegnare severamente il portiere toscano.

L’equilibrio della gara, già precario per gli ospiti, si è spezzato in modo irrimediabile all’84’. Salvatore Esposito, già precedentemente sanzionato, ha commesso un ulteriore fallo ai danni di Zuelli, ricevendo il secondo cartellino giallo e lasciando i liguri in dieci uomini. Nonostante l’inferiorità numerica, la Sampdoria ha avuto un sussulto d’orgoglio all’87’, sfiorando il pareggio con un tiro da fuori area di Simone Pafundi che si è stampato sulla traversa.

Scampato il pericolo, la Carrarese ha chiuso definitivamente i conti nei minuti di recupero. Al 94′, un intervento irregolare di Mattia Viti sul solito Zanon ha indotto il direttore di gara ad assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si è presentato Mattia Finotto, che ha trasformato con freddezza fissando il punteggio sul 2-0. Dal punto di vista tattico, i toscani hanno costruito il loro successo sfruttando con grande intelligenza l’ampiezza e le sovrapposizioni laterali, opponendo al contempo una densità difensiva che ha costretto la Sampdoria a ricorrere sistematicamente, e con scarsi risultati, alle conclusioni dalla distanza.

Il tabellino

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Calabrese; Belloni (63′ Rouhi), Hasa (80′ Melegoni), Zuelli, Parlanti (88′ Lordikipanidze), Zanon; Abiuso (80′ Finotto), Torregrossa (62′ Rubino). All. Calabro.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Martinelli; Palma (77′ Brunori), Ferrari, Viti; Di Pardo, Conti (77′ Barak), Esposito, Cicconi; Begic (57′ Pierini), Cherubini; Soleri (57′ Coda). All. Lombardo.

RETI: 63′ Hasa (C), 90’+4′ Finotto (C)

NOTE: Ammoniti: Palma (S), Rubino (C), Esposito (S). Espulsioni: Esposito (S).