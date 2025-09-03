18.5 C
Sinner-Musetti, sfida tutta italiana. Dove seguirla e i precedenti

Un match storico: l'altoatesino contro il carrarese nei quarti degli US Open. Ecco l'esito dei loro due precedenti scontri

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
CARRARA – Un appuntamento con la storia. È così che si può descrivere il match che metterà di fronte Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Us Open. Non è solo un incontro di tennis, ma un vero e proprio derby italiano che garantisce al nostro Paese un posto in semifinale in uno dei tornei più iconici e prestigiosi al mondo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per vivere al meglio questa notte magica.

Il grande duello si giocherà nella notte tra mercoledì (3 settembre) e giovedì. L’inizio è fissato non prima dell’1, come secondo match della sessione serale all’Arthur Ashe Stadium. L’ora esatta, come spesso accade, dipenderà dalla durata della partita precedente.

Dove guardare la sfida

La buona notizia per tutti gli appassionati è che la partita sarà trasmessa in chiaro su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky. Per chi possiede un abbonamento, il match sarà disponibile anche su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW.

I precedenti

Questo sarà il primo scontro tra i due tennisti in un torneo del Grande Slam. I precedenti, infatti, sono solo due, e in entrambi i casi ha avuto la meglio Jannik Sinner. Ma in un contesto come gli US Open, ogni statistica conta poco. Quello che conta è il momento, la forma fisica e mentale. Sinner e Musetti sono il presente e il futuro del tennis italiano, e questa notte a New York scriveranno una nuova pagina della loro storia.

 

 

