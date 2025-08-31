La Carrarese fermata in casa dalla neopromossa Padova

Carrarese – Padova 0-0

In avvio di ripresa effettua una sostituzione mister Calabro: fuori Parlanti, dentro Melegoni. Al 59’ l’occasione più importante del match, sino ad ora, è per il Padova: un rilancio sbagliato di Bleve apre la strada a Di Maggio, che tenta una conclusione piazzata dal limite sfiorando il palo alla sinistra del portiere azzurro. Al 60’ possibile episodio chiave del match: Fusi entra in ritardo su Bozhanaj e per l’arbitro non ci sono dubbi, seconda ammonizione ed espulsione per il numero 8 biancorosso. Al 68’ mister Calabro richiama dalla panchina il nuovo arrivato Sekulov: è tempo del suo esordio in maglia azzurra.

“Abbiamo provato in tutti i modi a sfondare il muro difensivo dei nostri avversari – dice mister Antonio Calabro . ma siamo andati a sbattere contro la strategia di un’ottima squadra, che ci ha dato del filo da torcere, disponendosi a cinque dietro con quattro centrocampisti e un attaccante per coprire tutte le linee di passaggio. Non sono soddisfatto della manovra, poiché troppo lenta, soprattutto nelle transizioni offensive e questo ci ha penalizzato, risultando così prevedibili agli occhi dei nostri avversari. Nel secondo tempo abbiamo provato anche a cambiare modulo, abbassando alcuni giocatori offensivi ed inserendo profili, come Belloni e Accornero, per provare a non dare punti di riferimento alla loro difesa, magari sfruttando le loro caratteristiche da brevilinei”.

“Alla fine, però accetto il punto – conclude – dispiace solo non aver sfruttato la superiorità numerica che soprattutto sul finale di gara avrebbe potuto essere decisiva. Ad ogni modo, sfrutteremo la sosta per analizzare il perché alcune cose oggi non abbiamo funzionato, come i movimenti e le verticalizzazioni sulle due punte. Inoltre, avere più tempo per lavorare ci darà la possibilità di inserire meglio i nuovi acquisti, tra cui proprio Sekulov, che è entrato molto bene in gara, dando vivacità alla nostra manovra offensiva. Questa partita ci deve insegnare, qualora ce ne fosse bisogno, che ci attenderà un campionato durissimo e che la Carrarese, per salvarsi, dovrà lottare con le unghie e con i denti in ogni match per arrivare all’obiettivo salvezza. Per quanto riguarda gli indisponibili, Schiavi si è stirato e non abbiamo certezze sulle tempistiche legate al suo rientro, dunque siamo in attesa degli esami. Distefano ha un problema alla spalla, mentre Torregrossa è rimasto fuori solo in via precauzionale per un riacutizzarsi di un vecchio fastidio.”

Nikola Sekulov, nuovo attaccante, ha esordito nella ripresa: “Sono felice per il mio esordio con questa maglia, ho giocato diverse volte qui da avversario ammirando la bellezza dell’atmosfera che si respira in questo stadio, e avere oggi la possibilità di vivere tutto ciò mi rende orgoglioso. Certamente, mi dispiace per il risultato, perché potevamo portare a casa punti, dando continuità alla vittoria di La Spezia, ma il Padova si è dimostrato un avversario difficile da affrontare ed è per questo che dobbiamo vivere questo pareggio come un punto in più verso il nostro obiettivo stagionale”.

“Fisicamente mi sento bene, mi sono allenato regolarmente in questa preseason – conclude l’atleta – Sono a disposizione del gruppo e spero di poter aiutare con regolarità la squadra ogni settimana, inoltre, parlando con il mister, ho avuto modo di condividere la sua visione tattica e sono felice che mi reputi un’arma importante per attaccare la profondità e gli spazi, proprio come mi ha detto oggi prima di entrare”