La Carrarese fermata in casa dalla neopromossa Padova

Carrarese – Padova 0-0
CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Ruggeri (56’ Bouah), Zanon (78’ Belloni), Parlanti (46’ Melegoni), Zuelli, Cicconi, Finotto, Bozhanaj (68’ Sekulov), Abiuso (56’Accornero). A disposizione: Garofani, Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bouah, Rubino, Scheffer, Calabrese, Sekulov, Accornero. Allenatore: Calabro.
PADOVA (3-5-2): Fortin, Faedo, Perrotta, Sgarbi, Barreca (84’ Favale), Baselli (84’ Crisetig), Fusi, Capelli, Di Maggio (64’ Harder), Bortolussi (75’ Lasagna), Varas. A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Crisetig, Boi, Lasagna, Ghiglione, Bacci, Favale, Harder, Villa, Pastina, Buonaiuto. Allenatore: Andreoletti.
ARBITRO: Zanotti (Ceccon – Emmanuele)
NOTE: Ammoniri Barreca, Fusi, Ruggeri, Melegoni, Illanes. Espulso Fusi al 15’st
CARRARA – La Carrarese non concede il bis della prima giornata con la neopromossa Padova. Finisce 0-0 e con gli ospiti che si difendono bene in dieci per mezz’ora della ripresa.
La prima vera occasione nel match capita sui piedi di Cicconi, che al 16’ riceve lo scarico di Bozhanaj al limite dell’area e tenta una conclusione a giro, che, suo malgrado, si spegne sul fondo. Al 19’ ancora Carrarese pericolosa, questa volta da calcio piazzato: Bozhanaj batte una punizione dal limite che termina alta di poco sopra la traversa. Al 25’ primo squillo del Padova: un’imbucata verticale di Baselli premia il movimento di Varas, che viene anticipato davanti al portiere dal provvidenziale intervento in chiusura di Ruggeri. In questa fase centrale, squadre ben schierate nel rettangolo verde: entrambe le compagini faticano a trovare varchi nelle rispettive difese avversarie, e dunque partita molto chiusa, con il gioco che risulta spezzettato.
In avvio di ripresa effettua una sostituzione mister Calabro: fuori Parlanti, dentro Melegoni.
Al 59’ l’occasione più importante del match, sino ad ora, è per il Padova: un rilancio sbagliato di Bleve apre la strada a Di Maggio, che tenta una conclusione piazzata dal limite sfiorando il palo alla sinistra del portiere azzurro. Al 60’ possibile episodio chiave del match: Fusi entra in ritardo su Bozhanaj e per l’arbitro non ci sono dubbi, seconda ammonizione ed espulsione per il numero 8 biancorosso. Al 68’ mister Calabro richiama dalla panchina il nuovo arrivato Sekulov: è tempo del suo esordio in maglia azzurra.
Nonostante l’inferiorità numerica è il Padova che, nella fase centrale di questa ripresa, prova con insistenza a creare trame di gioco pericolose, senza però riuscire a sfondare con concretezza il muro azzurro. Al 76’ una pericolosa ripartenza della Carrarese, condotta da Accornero, culmina con una conclusione insidiosa di Sekulov dai venticinque metri, che costringe Fortin all’utilizzo dei guantoni per sventare la minaccia.
Al minuto 87 ancora una chance per la squadra di casa: un colpo di testa di Sekulov, abile nel ricevere il cross dalla destra di Bouah, impensierisce Fortin, costretto alla parata in tuffo. Finisce senza reti.