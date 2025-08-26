Musetti soffre, reagisce e vince: rimontato Perricard a New York

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Us Open. Il toscano supera in rimonta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, temibile per potenza e servizio, e vola al secondo turno.

Dopo un avvio complicato, con il primo set ceduto al tie-break, Musetti cambia marcia. Più solido negli scambi e attento nei momenti decisivi, conquista i successivi tre parziali 6-3, 6-4, 6-4.

Il francese ha continuato a martellare con il servizio, ma l’azzurro ha saputo gestire i turni di battuta senza concedere spiragli e piazzare il break al momento giusto in ogni set.

Un esordio che conferma la crescita mentale e tattica di Musetti, capace di soffrire, adattarsi e ribaltare una partita insidiosa.