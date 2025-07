Bulgaria, passeggera Ryanair resta a terra in lacrime – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

SOFIA – Una scena drammatica si è consumata nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale di Sofia, in Bulgaria, dove una passeggera è stata lasciata a terra dal personale Ryanair perché il suo bagaglio a mano sarebbe risultato fuori misura. Le immagini, riprese da un altro viaggiatore e diventate virali sui social, mostrano la donna in lacrime, in ginocchio davanti al gate, mentre implora disperatamente di essere ammessa a bordo del volo per Vienna.

Secondo i testimoni, la passeggera avrebbe tentato più volte di dimostrare che la sua borsa rientrava nelle dimensioni consentite dal regolamento della compagnia low cost, inserendola – con evidente sforzo – nell’apposito misuratore. Nonostante ciò, gli addetti al gate sarebbero rimasti inflessibili, negandole l’imbarco a meno che non avesse pagato un supplemento per l’imbarco del bagaglio in stiva. Di fronte al rifiuto della donna, la situazione è degenerata.

Nikolay Stefanov, il passeggero che ha registrato il video, ha denunciato l’atteggiamento “freddo e privo di compassione” da parte degli operatori, che si sarebbero limitati a osservare la scena senza intervenire.

Stando a quanto riferito dal portale di informazione bulgaro Fatki.bg, il ministro dei trasporti Grozdan Karadjov ha ordinato un’ispezione delle telecamere dell’aeroporto, definendo “oltraggioso” il comportamento del personale. Alla società Goldair Handling, che gestisce i servizi di terra, è stata inflitta una sanzione amministrativa e un severo ammonimento. L’azienda ha replicato sostenendo che l’operatore ha agito nel rispetto delle regole, senza contatti fisici o comportamenti scorretti.

La politica bagagli di Ryanair prevede che ogni passeggero possa portare gratuitamente una sola borsa personale, da riporre sotto il sedile, con dimensioni non superiori a 40x20x25 cm. Chi supera questi limiti è tenuto a pagare una tariffa aggiuntiva o a imbarcare il bagaglio in stiva.

Questo episodio riaccende il dibattito sull’eccessiva rigidità di alcune compagnie low cost, in particolare in fase d’imbarco. L’applicazione ferrea delle regole, unita alla scarsa flessibilità del personale, continua a sollevare critiche da parte di passeggeri e istituzioni. E ancora una volta, è un video condiviso sui social a portare alla luce dinamiche che, altrimenti, resterebbero inosservate.