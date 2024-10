Johnny Depp torna a Hollywood con Penélope Cruz

Getting your Trinity Audio player ready...

Johnny Depp segna il suo grande ritorno a Hollywood affiancato da Penélope Cruz nel thriller d’azione ‘Day Drinker‘, diretto da Marc Webb. Questo film rappresenta la quarta collaborazione tra i due attori, già visti insieme in ‘Blow’, ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’ e ‘Assassinio sull’Orient Express’.

‘Day Drinker‘, secondo ‘The Hollywood Reporter, segna il tentativo di Depp di reintegrarsi a Hollywood dopo le controversie seguite al suo divorzio da Amber Heard. La trama ruota attorno a un barista di una nave da crociera che si imbatte in un misterioso bevitore, portandoli in un intrigo criminale. Adam Fogelson, presidente di Lionsgate, ha dichiarato: “Non c’è regista migliore di Marc Webb e non ci sono attori più adatti di Depp e Cruz per questo progetto.” Il film è in fase di post-produzione.