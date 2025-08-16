33.6 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Sinner perfetto a Cincinnati: Atmane ko, è finale nel giorno del compleanno

Il numero uno al mondo doma il francese in un’ora e 26 minuti e conquista la finale del torneo Usa: ora attende il vincente tra Alcaraz e Zverev

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Cincinnati superando il francese Terence Atmane con un netto 7-6, 6-2 in un’ora e 26 minuti. Una vittoria che conferma la solidità del numero uno al mondo e gli regala la 28ª finale della carriera, coincisa con il giorno del suo 24º compleanno.

Il primo set è stato una vera battaglia: entrambi hanno dominato con il servizio, senza concedere palle break (sei ace a testa). Solo il tie-break ha rotto l’equilibrio, con Sinner capace di imporsi al secondo set point.

Nel secondo parziale l’azzurro ha cambiato marcia: dopo un avvio incerto, ha preso il controllo degli scambi, trovando il break al quarto game e chiudendo la pratica sul 6-2 con un altro strappo decisivo.

Per Sinner è anche la 26ª vittoria consecutiva sul cemento, un dato che certifica il suo dominio sulla superficie. Adesso lo attende la finale di lunedì sera, dove affronterà il vincitore tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Il Centrale di Cincinnati si prepara a un’altra notte di grande tennis.

