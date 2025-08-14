25 C
Sinner resiste alla pioggia e vola ai quarti di Cincinnati

L’azzurro elimina Mannarino dopo tre ore di stop per maltempo, ai quarti lo attende Auger-Aliassime

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati superando il francese Adrian Mannarino 6-4, 7-6. Una sfida segnata da una lunga interruzione di circa tre ore per pioggia, arrivata nel quarto game del secondo set.

Il primo parziale è filato via liscio: break al terzo gioco e gestione solida fino al 6-4. Alla ripresa, dopo lo stop, Sinner ha faticato in risposta e, pur strappando il servizio all’undicesimo game, ha ceduto subito il controbreak. Qualche segno di nervosismo per i punti persi, ma nel tiebreak il numero uno al mondo ha ritrovato lucidità e ha chiuso il match.

Per l’altoatesino è la 24esima vittoria consecutiva sul cemento. Ora lo attende Felix Auger-Aliassime.

© Riproduzione riservata

